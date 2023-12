Klokken 11.20 fikk Hovedredningssentralen melding over kystradioen fra en fiskebåt.

– Det skal være en mann-over-bord-hendelse. Det deltar et redningshelikopter fra Banak og ett fra Tromsø, i tillegg til redningsskøyter fra Sørvær og Skjervøy, sier redningsleder Thor Eirik Torkildsen ved Hovedredningssentralen.

Han kan per nå ikke gå inn på hvilken fiskebåt det dreier seg eller om den er lokal.

– Det er imidlertid en del stedlige fiskebåter som er med på søket.

Ved Hovedredningssentralen opplyser de videre at det var to personer ombord, og det var gjenværende som meldte inn «mayday».

– Vi har ikke gjort noen funn enda, men søket pågår for fullt for å finne vedkommende, sier Torkildsen.

Søket pågår rett nord for øya Loppa. Foto: Marine Traffic / skjermdump

Hovedredningssentralen opplyser klokken 14:06 at Forsvarets maritime patruljefly, P8 Poseidon, samt kystvaktskipet Farm tar del i søket, mens Snelandia melder at MF Bergsfjord innstiller turen fra Øksfjord til Tverrfjord klokken 15:30 for å delta i redningsaksjonen.

Ny informasjon kommer senere, skriver de.

Altaposten registrerer via appen Marinetraffic at også hurtigbåten Loppøy deltar i søket.