– Det var helt tilfeldig, egentlig. Jeg fikk opp en reklame om Miss Norway på sosiale medier for to-tre måneder siden, og så søkte jeg. Jeg er jo glad i glam, og tenkte det kunne være gøy. Det sier Qvortrup om motivasjonen for å delta i skjønnhetskonkurransen. Hun hadde nesten glemt av at hun hadde søkt, før hun plutselig fikk en melding om at hun var valgt ut til å være en av deltakerne.

– Jeg tror det var omtrent hundre søkere, og av de hundre er rundt femti plukket ut til å være med videre, sier Qvortrup.

Mer enn bare skjønnhet

Qvortrup og de resterende deltakerne skal fremover forsøke å sikre seg en semifinaleplass i Miss Norway. For å klare det må de sanke poeng.

– Det gjennomføres kurs for oss i tiden fram til semifinalen. Vi trenes i hvordan vi skal forholde oss til media, hvordan vi kan svare godt på vanskelige spørsmål om for eksempel problemer i samfunnet. Vi lærer også om hvordan vi kan bruke sosiale medier på en god måte, og så blir det gjennomført kurs i catwalk, sier Qvortrup.

– Det er på mange måter opp til hver enkelt deltaker om hvor mye arbeid man legger inn i konkurransen. Vi får tildelt poeng ut fra hvor flinke vi er til å for eksempel etablere samarbeid, blogge, engasjere oss i veldedig arbeid og håndtering av media, sier hun.

– Jeg ønsker å få til samarbeid som er skjønnhetsrelaterte, sminke, hår og kjoler. Og så håper jeg virkelig å få en profesjonell fotograf med på laget.

– Og så er det viktig å være et godt forbilde for de yngre. Dersom man gjør noe som er i strid med det, for eksempel om man legger ut «fyllevideoer», kan man bli diskvalifisert fra konkurransen, sier Qvortrup.

EN AV DE YNGSTE: Qvortrup konkurrerer mot omtrent femti andre kvinner, de fleste er eldre enn henne. Foto: PRIVAT

En av de yngste

– De aller fleste som deltar i Miss Norway er eldre enn meg, gjerne i midten av tjueårene. Det er sjelden at det er noen med som er under atten år, sier Qvortrup.

– Jeg tror at grunnen til det er fordi mange på min alder er kritiske til seg selv, og at man kan være redd for hva andre tenker om det å melde seg på en skjønnhetskonkurranse. Jeg tenkte også den tanken, men la den fra meg. Jeg lever bare en gang, sier Qvortrup.

– Eldre deltakere har nok en fordel med at de har funnet seg selv, er mer selvsikre og har lengre livserfaring, sier Qvortrup.

Trives med å gjøre mye

Qvortrup er elev på Tromsdalen videregående skole og er inne i siste halvår. I tillegg til å delta i Miss Norway har hun tre-fire deltidsjobber.

– Jeg får til å kombinere alt, både skole, jobb og deltakelse i Miss Norway. Jeg liker å ha mye å gjøre! Det handler om å lage seg tid, nøkkelen er målrettet planlegging, sier Qvortrup.