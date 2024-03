– Renta er drøyt høy. Hele landet er enig i at boligrenta er for høy, sier Julian Stokmo.

Han er ikke alene om å vente spent på torsdagens rentemøte i Norges Bank: der vil sentralbanksjef Ida Wolden Bache komme med nye prognoser for om og når renta kan settes ned.

For banken setter ikke ned utlånsrenten på dagens møte, men de kommer med oppdaterte prognoser på om det blir rentekutt i år eller ikke. Og det er noe som Stokmo og samboerne følger med på.

– Ja, det er en tanke som kommer i ny og ne, om renta skal gå ned, sier Stokmo.

«Kolossalt!»

For snart to år siden kjøpte han og samboeren en vertikaldelt bolig i øvre del av Tromsø sentrum. Den gangen fikk han en rente på rekordlave 1,6 prosent.

Siden den gang har boligrenta mer enn tredoblet seg, og ligger nå på rundt 5,5 prosent. Stokmos renter og avdrag på boliglånet er økt ffra 17.000 til 24.000 kroner i måneden på under to år.

– Renta har gått opp noe kolossalt. Kostnadene våre har økt med 7000 kroner i måneden på under to år, sier Stokmo.

– Hvordan merker dere det?

– Det blir litt mindre å kjøpe for. Både kjerringa og jeg har jobb, men vi skulle gjerne hatt mer, svarer Stokmo.

SYDENFERIE: Julian Stokmo sier renteøkningen i løpet av et år koster ham like mye som en veldig god sydenferie. Foto: Ronald Johansen

Å kutte eller ikke kutte

Ja, kommer Norges Bank til å sette ned styringsrenta i løpet av året, og i så fall når? Det vil sentralbanksjefen fortelle om på rentemøtet til Norges Bank torsdag.

På forhånd spår de fleste at banken ikke kutter renta nå, ikke før sommeren, men kanskje én gang senere i løpet av året.

Både inflasjonen og kronekursen påvirker avgjørelsen. Banken har hevet styringsrenta både for å styrke kronekursen og få ned inflasjonen.

Handelsbanken spår ifølge E24 at Norges Bank vil kutte renten tre ganger både i 2025 og 2026. Da kommer styringsrenten ned på 2,75 prosent.

Bankenes boligrente ligger rundt et prosentpoeng over styringsrenta, så da kan folk kanskje få en boligrente på litt under fire prosent ved utgangen av 2026.

«Altfor høye boligpriser»

Stokmo og samboeren jobber begge på sykehuset i Tromsø, han som teknisk vakt og samboeren på røntgenavdelingen. De har en leilighet på 120 kvadratmeter i en tomannsbolig, kjøpt for 4,6 millioner kroner.

– Det er altfor høye boligpriser, og det var vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Vi hadde kausjonisthjelp på den første boligen, dette er vår andre bolig, forteller han.

– Har dere barn?

– Nei. Da hadde det blitt trang økonomi, svarer han.

Huset deres er i alminnelig god stand, og de har pusset litt opp. Badet er flislagt.

– Kjøkkenet kunne sikkert vært pusset opp.

Samboerne bor såpass sentralt at de kan tas buss direkte til jobb, da kan de parkere bilen hjemme og slipper å betale bompenger og parkering.

«En veldig god sydenferie»

I Tromsø er de blant de heldige som bor i bompengesone 1, i området i og rundt sentrum, der man ikke trenger å passere en bompengestasjon for å gjøre nødvendige ærender.

– Sone 1 har blitt lukrativt å bo i. Bompengene gjør at vi kjører mindre. Jeg er mindre på Jekta (handelspark i Tromsø) etter at bompengene kom i fjor, sier Stokmo.

Han skulle gjerne pusset opp huset mer, men sier at ingenting må renoveres nå. Og så hadde det vært fint med en sydenferie, den dagen renta går ned.

– Det betyr mye at renta går ned. 7000 kroner i måneden ganger 12, du har plutselig en veldig god sydenferie for den prisen, sier Stokmo.