Gjennom store deler av fjoråret ble det færre politifolk i landets politidistrikt, og nå viser nye bemanningstall at trenden fortsetter.

I januar i fjor viste tallene at det var 10.242 politiårsverk i distriktene. På samme tid i år viste tallene 9895. Det vil si at antallet politifolk har blitt redusert med 347 årsverk siden januar i fjor, og for første gang siden mai 2021 er det nå under 9900 polititjenestepersoner i distriktene.

Det melder politiforum.no.

14 forsvunnet i Troms

Av landets 12 politidistrikt står det verst til i hovedstaden. I Oslo politidistrikt har 118 årsverk forsvunnet det siste året, etterfulgt av Øst politidistrikt som har mistet 108 polititjenestepersoner.

Politidistriktene Finnmark, Møre og Romsdal og Agder er de eneste med økning i antall tjenestepersoner, som har fått henholdsvis 17, 6 og 8 flere politifolk.

For Troms sin del har det i løpet av det siste året forsvunnet 14 polititjenestefolk det siste året.

Færre søker politiutdanning

Samtidig er antall søkere til Politihøgskolen rekordlave, og siden Politihøgskolen ble en del av samordna opptak i 2009 har det aldri vært færre søkere enn i år.

Da søknadsfristen til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen gikk ut 1. mars hadde 2893 personer søkt opptak. Det er 842 færre enn i fjor.

Politihøgskolen peker på debatt og uroligheter om jobbutsikter for nyutdannet politi, som en av grunnene.