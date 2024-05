Sent lørdag kveld ble en politipatrulje vitne til et lovbrudd på offentlig sted i Målselv. En person urinerte der utenfor et utested, og med politiet som vitne var ikke den nytelsen over før den ble avløst av den sure svie. Vedkommende blir nemlig anmeldt for forholdet, og med det er det nok grunn til å anta at en liten lettelse i pengepungen vil etterfølge den lettelsen som fant sted utenfor utestedet.

Siste nytt × Legg til bilde Send melding Har du tips eller bilde fra en hendelse? Send inn 09:25 i dag Maria Simonsen → Del UP tok råkjører på fersken i 130 i 80-sonen Bardu: Natt til søndag målte utrykningspolitiet en bilfører til 130 kilometer i timen i 80-sonen mellom Bardufoss og Setermoen. «Førerkort beslaglagt og sak opprettet», skriver Troms politidistrikt på X klokken 00.48. 09:20 i dag Maria Holm Simonsen → Del Politiet måtte rykke ut — viste seg at det var sexkjøp som foregikk Senja: Klokken 00.28 natt til søndag opplyste Troms politidistrikt om at de hadde rykket ut på et oppdrag etter at en kvinne opplevd frykt på en privat adresse i Senja. «Situasjonen berodde på en misforståelse. etter politiets ankomst tyder ingenting på vold eller trusler, men det fremkom som tydelig at det pågikk kjøp av seksuelle tjenester», opplyser politiet. En mann på stedet anmeldes for dette. 22:04 i går Trond Sandnes → Del Barn på sykkel til legevakt etter sammenstøt med bil Senja: Melding om sammenstøt mellom et mindreårig barn på sykkel og en bil på Senja lørdag kveld. – Sammenstøtet skal ha skjedd i lav hastighet, og det er ikke snakk om alvorlig personskader. Vi er på vei til stedet, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt klokka 21.48. Oppdatering klokka 22.27: Syklisten er kjørt til legevakta for sjekk. – Vi måtte omprioritere patruljen som var på vei til stedet. Hendelsen følges opp fra vår side i ettertid, skriver politiet på X. 14:23 02.05.24 Karianne Laagstein → Del Rykket ut til diesellekkasje i Lavangsdalen Lavangsdalen: Nødetatene rykket ut til Sarasteinen i Lavangsdalen i 15.15-tiden torsdag, i forbindelse med melding om diesellekkasje fra en tank på en anleggsplass. Drivstoffet skal ha lekket ned mot E8 langs en grøft. Operasjonsleder Karl Erik Thomassen sier til i Tromsø i 15.20-tiden at både brannvesenet, to politipatruljer og en drone er satt i arbeid med å få oversikt over situasjonen. – Lekkasjen er stanset. Nå skal vi kartlegge og sørge for skadebegrensende tiltak, sier operasjonslederen. Det legges ut bark og annet materiale som suger til seg diesel. 13:21 02.05.24 Gisken Eriksen → Del Redningsskøyte og helikopter bisto mann i båt Andfjorden: En redningsskøyte er torsdag formiddag på vei for å bistå en mann i en fritidsbåt i Andfjorden. Det bekrefter Hovedredningssentralen Nord-Norge. Mannen skal ha fått et illebefinennde. – Vi har ressurser der ute. Redningsskøyte og helikopter er på vei til en som har fått illebefinnende i et mindre fiskefartøy. Lege og redningsmann er sendt for å avklare situasjonen, sier vakthavende Håvard Svenning. Ved 14.30-tida får Folkebladet opplyst at personen om bord i fritidsbåten er hentet. – Vedkommende er brakt til sykehus og for vår del er saka avsluttet, sier Erlend Sæterbø Hassel ved Hovedredningssentralen til Folkebladet. 06:36 02.05.24 Gisken Eriksen → Del Evakuerte fikk flytte hjem igjen etter steinras Et område i Finnfjordbotn er nå ferdig inspisert av geolog etter steinras onsdag. Det opplyser politiet på X. Etter en inspeksjon tidlig natt til torsdag, ble det vurdert som trygt for evakuerte beboere å vende tilbake til sine hjem. Nødetatene rykket ut onsdag kveld for å sjekke ut raset som gikk i Finnfjordbotn. Huset på toppen av det aktuelle området ble evakuert inntil geolog hadde vært på stedet. En semihenger har fått mindre skader i det som omtales om et mindre steinras av politiet. 21:39 01.05.24 Maria Holm Simonsen → Del Måtte evakuere bolig etter jordras Foto: Ida Larsen Finnfjordbotn: Det gikk onsdag et jordras i Finnfjordbotn. Nødetatene rykket ut til stedet for å vurdere tiltak og evakuering, opplyste politiet klokken 21.35. Torsdag morgen har geolog vært på stedet, og beboere får flytte hjem igjen. Jordraset gikk like etter krysset til Sørreisa. Se innslag på Folkebladet-TV Folkebladets reporter på stedet sier at det ser ut som at en ganske stor mengde stein har rast ned, og at det fortsatt raser ned småstein. - Huset på toppen er evakuert, opplyser innsatsleder Marius Myrvang. Brannvesenet har forlatt området, men Folkebladet får opplyst at geolog er på vei. Foto: Ida Larsen Foto: Ida Larsen Foto: Ida Larsen 21:37 01.05.24 Maria Holm Simonsen → Del Hus brant ned — én til sykehus og to tatt hånd om av ambulansepersonell Brann i bolig på Stonglandseidet. Foto: Tipser Stonglandseidet: Klokken 20.58 onsdag kveld meldte Troms politidistrikt om brann i en bygning på Stonglandseidet på Senja. I samme meldinga var det opplyst om at alle personer var kommet seg ut av boligen, og at nødetatene var på vei til stedet. Klokken 21.21 ble det opplyst at brannvesenet var på stedet. «Huset overtent. En person blir ivaretatt av ambulansen», opplyser politiet på X. Klokken 21.21 melder politiet om at det ikke er fare for spredning. «Politiet vil starte etterforskning for å finne årsak til brannen». Oppdatert klokka 23.17: En person er sendt til sykehus med skader. To andre er tatt hånd om ambulansen. Brannen er nå slokket, melder politiet. 07:34 01.05.24 Trond Sandnes → Del Ungdommer i slagsmål — én sendt til legevakta Bardu: En person ble bragt til legevakta som følge av en voldshendelse i Bardu natt til onsdag. Flere skal ha vært involvert i slagsmålet, som vil bli gjenstand for videre etterforskning. De involverte skal ifølge operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt være i tenårene. 00:21 01.05.24 Trond Sandnes → Del Stanset bil med ulovlig soting av ruter Finnsnes: En mann i 20-årene ble stanset av politiet fordi at han kjørte rundt på Finnsnes tirsdag kveld med en bil hvor siderutene mellom A- og B-stolpen var sotet. – Dette er ikke tillatt. Føreren fjernet «filmen» fra rutene på stedet. Ingen videre forføyning fra politiet, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt på X. 10:51 30.04.24 Gisken Eriksen → Del Troms øverst på lista – dårligst på uberørt natur En ny rapport fra Miljødirektoratet viser at tap av villmarkspreget natur har mer enn doblet seg, fra 117 kvadratkilometer i perioden 2013—2017 til 241 kvadratkilometer i 2018—2022. Det har altså vært en dobling de siste fem år. Nordland, Troms og Finnmark har bygget ut mest inngrepsfri natur, opplyser direktoratet i en pressemelding. Mellom 55 og 60 prosent av reduksjonen i inngrepsfri natur de siste fem årene skyldes energiutbygging. – Vi har forsynt oss bit for bit av inngrepsfri natur. Over tid ser vi at dette utgjør store områder, og når inngrepsfri natur først blir borte er det vanligvis for godt. Når urørt natur bygges ned og fragmenteres forringes livsvilkårene for arter som er avhengige av store, sammenhengende urørte områder. Samtidig svekkes folks mulighet til gode naturopplevelser, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. I femårsperioden er inngrepsfri natur redusert med 830 kvadratkilometer. Inngrepsfri natur beskriver Miljødirektoratet som «områder som ligger én kilometer eller mer unna større naturinngrep som for eksempel veier, jernbane, steinbrudd og energiutbygginger». Direktoratet har overvåket utviklingen siste 35 år. 10:28 30.04.24 Gisken Eriksen → Del Nå er det skogbrannfare flere steder Skjermdump Foto: Farevarselet gjelder for deler av Midt-Troms. Det er sendt ut gult farevarsel for skogbrann i deler av Sør-Troms. Inntil det kommer regn av betydning, vil det være lokal gress- og lyngbrannfare. Vegetasjon kan fort antennes, og det er fare for at store skogområder kan bli berørt. Detter er rådene fra Meteorologisk institutt: Ikke bruk ild

Følg lokale myndigheters instruksjoner

Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører 09:33 30.04.24 Gisken Eriksen → Del Stenger denne tunnelen i perioder Foto: Det vil pågå arbeider i Ballesvikskartunnelen tirsdag. Tirsdag vil Ballesvikskartunnelen på Senja være stengt mellom klokken 12 og 15.30. Årsaken er en tunnelinspeksjon. Tunnelen vil likevel være åpen for trafikk mellom klokken 13.00 og 13.30. I dette tidsrommet blir trafikken ledet gjennom tunnelen av ledebil på grunn av redusert belysning i tunnelen, opplyser Troms fyllkeskommune. Det vil være gjennomslipp av buss og trafikk med ledebil: Portal nordsiden mot Gryllefjord kl. 13.48

Portal sørsiden mot Finnsnes kl. 14.44 Ledebilen vil ved disse tidspunktene ta med seg bilene som står sammen med bussen på begge sider av tunnelen. 09:27 30.04.24 Gisken Eriksen → Del Fergasamband innstilt Botnhamn - Brensholmen-ferga er tirsdag morgen innstilt. Årsaken skal være tekniske problemer, melder Vegtrafikksentralen klokken 07.48. Beregnet sluttid er satt til klokken 13.30. Ferga skal gå igjen fra Botnhamn klokken 14. 14:10 29.04.24 Ida Larsen → Del Overlevering av det nye sentrumsbygget er forsinket Etter en navnekonkurranse ble det i vinter klart at sentrumsbygget i Brøstadbotn skal hete Sommarvindstorget. Foto: Arne Ivar Hanssen Dyrøy: Overleveringa av det nye sentrumsbygget Sommarvindshagen i Brøstadbotn er forsinket. Det melder Dyrøy kommune på sine nettsider mandag. Opprinnelig skulle bygget overleveres til kommunen tirsdag 30. april, men kommunen opplyser nå at det har skjedd en midlertidig forsinkelse som gjør at overlevering ikke vil skje før 15. mai. Kommunen opplyser at status på prosjektet nå er at samtidig som entreprenør arbeider med ferdigstillelse, arbeider kommunen med seksjonering av bygget. – Byggeprosessen har vært lang, og det nærmer seg ferdigstillelse, men det gjenstår enda en del i forbindelse med klargjøring til innflytting, skriver kommunen. 08:04 29.04.24 Gisken Eriksen → Del Inviterer til å rydde søppel i byene Foto: Hold Norge Rent Lørdag 4. mai inviterer Hold Norge Rent til Byryddedagen for andre året. Dagen skal være en nasjonal ryddedugnad i urbane områder. Organisasjonen viser blant annet til at avfall som kastes utendørs eller faller ut fra søppelbokser kan føre til rotteproblemer. Søppelet havner også fort i fjordene. – Det viktig at vi holder byen vår ren og fri for søppel. Hvis vi rydder i byer og tettsteder, bidrar vi til renere elver, en ren kyst og et rent hav, sier fagansvarlig for opprydding Heidi Gromstad. 13:57 28.04.24 Lars Hågensen → Del Følte seg svimmel – krasjet i lyktestolpe SKADER: Bilen har fått betydelige skader etter å kjørt inn i en lyktestolpe. Foto: Lars Hågensen Tromsø: Søndag ettermiddag melder politiet at de rykker ut til et trafikkuhell på Skattøra, nord på Tromsøya. - En lyktestolpe skal være påkjørt, og fører er sendt til legevakta for sjekk. Om vedkommende er skadet, og eventuelt i hvilket omfang, vet vi ikke enda, sier operasjonsleder Roy Nagel-Stangnes til iTromsø. Det han kan bekrefte er at politiet har opprettet sak, og at førers førerkort rutinemessig beslaglegges. Han kan og bekrefte at det var tre personer i bilen. - Det er ingen mistanke om ruskjøring, slår han fast. En av passasjerene bekrefter til iTromsøs reporter at sjåføren følte seg svimmel like før sammenstøtet. iTromsøs reporter på bekrefter at bilen har blitt påført betydelige skader i front etter sammenstøtet med lyktestolpen. Begge airbagene i forsetene har blitt utløst. 11:19 28.04.24 Ida Larsen → Del Èn blåste rødt og fikk førerkortet beslaglagt Senja: En politipatrulje holdt søndag morgen promillekontroll ved Gisundbrua på Finnsnes. Totalt 45 biler ble kontrollert. En fører blåste til ulovlig verdi, og er anmeldt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Blodprøve er sikret og førerkortet til vedkommende er midlertidig beslaglagt. 10:33 28.04.24 Lars Kristian Jenvin Hågensen → Del Fyll, fyll og mer fyll – dette skjedde i natt Tromsø: Det har vært en travel natt for politiet i Tromsø, som kan melde om hele syv hendelser relatert til fyll og bråk. Kvelden startet i 22-tiden i sentrum, der politiet fikk melding om en beruset kvinne som skal ha slått til en mann. Politiet innbrakte kvinnen til arrest, og sak opprettes på forholdet. Senere på kvelden, fortsatt i sentrum, ble to unge menn funnet utspydd og svært beruset. Begge ble brakt til legevakta, og blir ivaretatt av helsevesenet. Også i sentrum ble en annen ung mann funnet, sovende på gaten. Politiet melder at mannen var beruset, men at han skal ha klart å komme seg i en taxi etter å ha blitt vekt av patruljen. Politiet melder også at en ung jente i 20-årene ble funnet på en utedo i sentrum, svært beruset. Hun skal ha vært svært beruset, og vil bli ivaretatt av helsevesen. En ung gutt ble funnet sovende på en buss ute ved Solligården. Politiet melder at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv, og ble kjørt hjem til foresatte. Finværet kan ha skylda At det var mange hendelser relatert til unge mennesker er noe Roy Nagel-Stangnes, operasjonsleder i Troms politidistrikt, har merket seg. – Over lenge tid har vi merket at det er en del unge ute i bybildet når nattelivet pågår. Mange av disse er ikke gamle nok til å komme inn på byens utesteder, og ender opp i sentrumsgatene. Han tror det gode været kan være en av grunnene til den hektiske natten. – Det har vært godt vær hele helgen, men det var mer aktivitet natt til søndag enn til lørdag. Så vi har hatt bedre vær, samtidig som tendensen blant unge har fortsatt, sier operasjonslederen. Ikke bare de unge Men det er ikke bare de unge som har vært litt for festglade, melder politiet. Også den eldre generasjon hadde kanskje fått litt for mye vårstemning og alkohol natt til søndag. For utpå natten måtte politiet rykke ut til ett av byens utesteder, der en godt voksen mann skal ha oppført seg truende mot andre gjester. Politiet var på stedet og ga mannen klar beskjed om å dra hjem, noe han etterfulgte. Kvelden ble avsluttet ved Pyramiden, der en godt voksen mann ble funnet med kuttskader i hodet. Politiet melder at mannen var beruset, og hadde falt og slått seg. Han ble kjørt til legevakta av patruljen. Last flere