Politiet har opprettet sak og tatt midlertidig beslag i førerkortet til en mannlig bilfører som kom kjørende i Tromsø med nesten null sikt ut av frontruta natt til fredag.

Det melder Troms politidistrikt på X.

– Når man kjører med så dårlig sikt, blir man stanset, konkluderer operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt, overfor VG, som også har skrevet om saken.

Tettbygd strøk

Mannen ble stoppet i et tettbygd strøk, som politiet mener gjør forseelsen grovere.

– Vi synes ikke noe om det. Her er det både syklister, fotgjengere og andre biler, så det er slettes ikke bra. Bildet sier mer enn ord, sier Augensen til VG.

Augensen sier at dette anses som en svært uaktsom handling. Han ber bilister være tålmodige og sørge for at frontruta på bilen skrapes eller varmes opp før kjøring.