Slik er halldrømmen – nå begynner jobben med å bygge den ned

De har satt av knapt 130 millioner, men foreløpig er priskalkylen på over 250 millioner kroner. Bygging av en ny idrettshall på Bardufoss og et tilbygg til idrettshallen i Øverbygd skaper fortsatt hodebry for målselpolitikerne, men i november må de bestemme seg for hva de vil gå for