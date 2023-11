Det melder Troms politidistrikts nettpatrulje på Facebook onsdag. Metonitazen er et syntetisk morfinlignende stoff (opioid). Ingen former for metonitazen er lovlig i Norge.

Nettpatruljen skriver at rusmiddelet selges illegalt og inntas i ulike former som piller, væske, røyking, injeksjon og sniffing.

«Stoffet er svært potent, selv i små doser. Bruken av metonitazen medfører stor fare for overdose ved respirasjonssvikt og hjertestans. Stoffet er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) 30–200 ganger mer potent enn morfin. Dette gjør at metonitazen er mer potent enn fentanyl», står det i Facebook-innlegget.

Farepotensialet for overdosering er ifølge politiet svært høy og forbrukeren vil i mange tilfeller ikke være klar over hvilke stoffer vedkommende får i seg. Samtidig foreligger det fare for liv for mennesker rundt hvis de blir eksponert for det potente stoffet.

Politiet ønsker at du skal være oppmerksom og varsom dersom du kommer over ukjente stoffer og substanser. Følg disse rådene dersom du kommer over ukjent substans: