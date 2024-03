– Det er ikke hver dag et selskap fra Nord-Norge er med å prege valgsendingene i USA.

Det sier Bjørn Myreze i en pressemelding.

Det Andøy-baserte selskapet Myreze er et designselskap som spesialiserer seg på branding, motion graphics og virtuell produksjon. I 2022 vant de sin første Emmy-pris for produksjonen av finalen i spillet «Dota 2», og i 2023 var de nominert til to Emmy-priser for verdens største e-sport-arrangement «The international 11».

Nå har de nylig fullført et prosjekt for den amerikanske TV-giganten CBS. Selv kaller de prosjektet banebrytende.

– Ved å anvende grensesprengende virtuell produksjonsteknologi, har Myreze satt en ny standard for hvordan valgsendinger skapes og oppleves, sier Myreze i pressemeldinga.

MYREZE: Anja Fagerli og Björn Myreze står bak CBS sine valgsendinger. Foto: Myreze

Ifølge Myreze åpner deres prosjekt for en mye tydeligere og mer visuell måte å fremstille detaljer som vanligvis kan være nokså komplisert for hvermannsen å få med seg.

– Dette prosjektet er ikke bare en milepæl for oss som selskap, men også et bevis på kraften i norsk innovasjon og teknologi. Å bringe elementer fra Andøya til skjermene til millioner av amerikanere er en ære og vitner om det grenseløse potensialet i vårt arbeid, sier Myreze i pressemeldinga.