Anklaget kona for forgiftning – nå er høyesterettsdommer fra Tromsø tatt til disiplinærutvalg av egen sjef

TROMSØ (VG) Sjefen i Høyesterett vil ha en vurdering av om Jens Edvin A. Skoghøy har brutt det etiske regelverket for dommere etter å ha anklaget sin egen kone for å ha forgiftet ham – og etter et hittil ikke omtalt varsel fra 2020.