– Det har vært en svært utfordrende mekling, og dette ble et dyrt oppgjør. Vi er likevel glade for at vi kom i mål til slutt og unngikk en streik, sier forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen, i pressemeldingen.

Resultatet av meklingen innebærer at alle arbeidstakere får et generelt tillegg på syv kroner per time. Videre er minstelønnssatsen for to års praksis justert med åtte kroner per time, og minstelønnssatsene fra fire års praksis i bransjen er justert med 10,50 kroner per time. Satsene for arbeidstakere med fagbrev er justert slik at de har en differanse på 10 kroner i forhold til satsene uten fagbrev, bekrefter NHO Reiseliv.