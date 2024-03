I forbindelse med dødsulykka i Trollvik lørdag har politiet fått opplysninger om en person som har passert eller kommet kjørende i en bil, formentlig like etter at ulykka skjedde.

– Vedkommende kom sørfra, sier leder ved etterforskningsseksjonen på Finnsnes politistasjon, Bjørn Georg Pedersen.

Ulykken, der en mann i 40-årene omkom etter at bilen hans ble truffet av en tilhenger som løsnet fra en traktor, skjedde rett før klokken 11.30 lørdag.

Personen som politiet nå ønsker å komme i kontakt med, skal ha kjørt en mørk bil.

– Det er snakk om en voksen mann med skjegg, opplyser Pedersen og legger til at politiet har fått kjennskap til at mannen var på stedet via andre vitneavhør.

Pedersen ber vedkommende, eventuelt andre som vet hvem dette kan være, om å ta kontakt med politiet på telefonnummer 02800.

– Vi anser personen som et mulig vitne, og mener vedkommende kan ha opplysninger som kan være av interesse for saken. Derfor ønsker vi å snakke med denne personen, sier Pedersen.

Pedersen opplyser for øvrig at de har brukbar oversikt over personell som var på stedet lørdag.

– Vi har snakket med flere, og ellers er det gjennomført åstedsundersøkelser på stedet. Sammen med utrykningsgruppa til Statens Vegvesen gjøres det undersøkelser av kjøretøyene, men disse er vi ikke helt ferdige med.