Målselv har fått tvangsmulktvarsel fra Arbeidstilsynet – men hun er trygg på at kommunen slipper å betale

Målselv kommune har ikke oppfylt fire pålegg fra Arbeidstilsynet etter et tilsynsbesøk for over et år siden. Nå har Arbeidstilsynet varslet at kommunen kan bli ilagt tvangsmulkt på opptil 24.000 kroner i uka, men kommunalsjefen er trygg på at den reelle mulkta blir på kroner null.