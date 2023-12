Det viser resultatene en undersøkelse som Respons Analyse har utført for Fremtind.

46 prosent, som tilsvarer 2 millioner nordmenn, svarer at de vanligvis beholder jakken eller genseren på når de kjører eller sitter på i en bil. Kun én av fire nordmenn tar av seg jakken for å sikre at belte sitter riktig.

– Både hvordan du plasserer beltet, sittestilling og klær kan ha avgjørende betydning for utfallet i en kollisjon, og dette er det altfor mange som ikke er klar over, sier Trond Boye Hansen, som er assisterende havariinspektør ved Statens havarikommisjon.

– Dessverre er belte over jakken en feil vi ser ofte, særlig nå som det er kaldt. Er beltet for høyt oppe på magen, kan det føre til alvorlige skader i buken dersom bilen krasjer, advarer han.

Både tykke jakker og tykke gensere bør tas av.

– En nødløsning i kalde biler er å ta beltet under genseren. Det aller viktigste er at beltet er festet tett inntil kroppen og ligger nede på hoften, sier Boye Hansen.

Slik fester du setebeltet:

For at bilbeltet skal beskytte deg best mulig, skal det være festet tett inntil kroppen. Det skal ligge stramt nede på hoften og alltid over skulderen.

Alternativt kan du ta beltet under genseren, så lenge du sørger for at hoftebelte ikke glir oppover.