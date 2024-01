Politiet startet mandag kveld søk etter at en person ble meldt savnet i Finnvikdalen på Kvaløya.

Klokken 22.20 meldte politiet på X at det er gjort funn av en død person i forbindelse med aksjonen.

– Vi har gjort et funn av en død person. Vi har ikke alle detaljene rundt funnet ennå, sier operasjonsleder Trine Pedersen i Troms politidistrikt klokken 22.25 til iTromsø.

Politiet har fått støtte av store styrker i aksjonen.

– Kvinnen ble funnet i et skred ved foten av Jamnfjellet. Det har gått en rekke skred i området, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til iTromsø, klokken 23.25.

Han betegner skredet som et flakskred. Aksjonen er formelt avsluttet, og mannskapene som har bidratt i aksjonen debrifes. De pårørende er varslet.

– Det opprettes en undersøkelsessak. Dette er å anse som en ulykke, vi har ikke holdepunkter for å si noe annet, sier operasjonslederen.

SØK: Mannskap fra Røde Kors forberedte seg på å bidra i søkeområdet med snøscooter. Foto: Ronald Johansen

Fikk hjelp til søket

Politiet mottok meldingen om den savnede personen klokken 18.45. Selve aksjonen startet klokken 19.42.

– Vi måtte hente inn informasjon for å få et konkret område å søke i. Vi har ikke så mye annen informasjon enn at en person er meldt savnet, sa operasjonsleder Trine Pedersen til iTromsø klokken 21.

Politiet varslet frivillige hjelpemannskap, og fikk støtte av redningshelikopter i søket.

Gikk tur

– Vi leter etter en kvinne som har gått tur i området ved Sørskaret i Finnvikdalen. Hun ble meldt savnet av familiemedlemmer i ettermiddag, sa politiets innsatsleder, Morten Renland rundt klokken 22.00.

LEDER AKSJONEN: Politiets innsatsleder, Morten Renland anslår at 40 personer bidrar i søket etter kvinnen. Foto: Ronald Johansen

Mannskap fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Radio Relæ Liga og politiet brukte parkeringsplassen ved tunnelinnslaget i Finnvikdalen som base for søket.

– Det er fullt av biler her. Helikopteret er i lufta ikke langt fra parkeringsplassen, og nå sender de ut en hundeekvipasje, sa iTromsøs fotograf, Ronald Johansen i 21.40-tiden.

MANNSTERKE: Politiet har fått hjelp av frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp i søket etter den savnede personen. Foto: Ronald Johansen

– Ikke turister

– Vi har veldig lite informasjon om hvordan personen er kledd, men vi antar det er en turgåer til fots, sa operasjonslederen, to timer etter at søket startet.

Nordlys omtalte leteaksjonen først.