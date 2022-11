Gjennomfører oppgradering av denne Senja-skolen: – Vi har brukt betydelige midler

Senja kommune skifter hele kledningen ved Husøy skole etter at det ble funnet asbest og fuktskader på bygget. Dette mener virksomhetsleder for teknisk drift i Senja kommune, Bjørn Lauransen, at vil føre til et bedre arbeidsmiljø.