Utbetalingen av kjøpeutbyttet skjer i disse dager og Coop Nord er det 77 millioner kroner som de betaler ut til medlemmene sine.

– I Coop er vi stolte over å være annerledesaktøren i bransjen, og spesielt når overskuddet skal deles og medlemmene får sitt kjøpeutbytte og andre utbetalinger inn på sin konto. Vi tror på deling med våre medlemmer, og sammen har hver og en bidratt til at vi kan betale ut nok et rekordhøyt kjøpeutbytte, sier administrerende direktør i Coop Nord, Yngve Haldorsen i en pressemelding.

I 2023 fikk Coop Nord over 5.000 nye medlemmer og det totale medlemstallet er nå oppe i 130.000.

– Vårt formål er å skape medlemsnytte og verdi for våre medlemmer, både økonomiske fordeler og i form av et godt butikktilbud, sier Haldorsen.

Ifølge pressemeldingen har de brukt 89 millioner kroner på å gi medlemmene diverse rabatter.

I løpet av fjoråret investerte Coop Nord 144 millioner kroner på nye butikker eller renoveringer av butikker.

– Eksempelvis bygde vi en helt ny Extra-butikk på Olsborg, som har begeistret kundene våre i dette området. Vi brukte også betydelige millioner på å utvide og renovere Extra Fjordgata i Harstad. I tillegg har vi oppgradert Extra Setermoen, Coop Prix Håpet og Myreng i Tromsø, Extra Seljestad i Harstad, Extra Frydenlund i Narvik, Extra Leknes i Lofoten og Obs Bygg på Bardufoss, sier Haldorsen i pressemeldingen.