Det melder Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i ei pressemelding.

Forskere ved UiT har samarbeidet med forskere i Australia og utviklet en medisin som vil ha stor betydning for diabetessyke.

Ifølge UiT er det rundt 425 millioner mennesker i verden som lever med diabetes. Omtrent 75 millioner av disse er avhengig av å tilføre kroppen insulin, og det gjøres enten ved bruk av sprøyter eller pumper.

Mer presis

Den nye metoden som nå er i ferd med å utvikles, innebærer at diabetessyke i stedet for sprøyter, heller kan tilføre kroppen insulin ved å spise en kapsel.

KAPSLER: Slik ser kapslene som nå testes ut. Det kan bety at diabetikere kan gå mot en sprøytefri hverdag med færre bivirkninger. Foto: UiT/Nicholas Hunt

Forskerne har klart å feste insulinet til ørsmå sølvpartikler i kapselen.

– Denne måten å gi insulin på er mer presis, fordi den leverer insulinet direkte til leveren hvor det tas i bruk. Mens når man tar insulin med sprøyte så blir det spredd til hele kroppen hvor det kan gi uønskede bivirkninger, sier UiT-professor Peter McCourt i pressemeldingen.

Har slitt

Ifølge McCourt har forskerne fram til nå slitt med å finne en måte å utvikle en insulin som kan svelges, fordi insulin brytes ned i magen og dermed ikke kommer seg dit den skal.

– Vi har funnet en måtte å pakke inn de små sølvpartiklene på slik at insulinet er beskyttet fra å bli brutt ned av magesyre og fordøyelsesenzymer hele veien gjennom fordøyelsessystemet, helt til det kommer til sin destinasjon, nemlig leveren, sier McCourt.

Testet på bavianer

Forskeren, som er leverbiolog, sier den nye måten å ta insulin reduserer risikoen for at diabetssyke havner i lavt blodsukker-hendelser, der de får såkalt «føling».

Den nye medisinen har blitt testet ut på mark, mus, rotter og sist – bavianer. Snart skal den testes på mennesker.

– Vi starter med forsøk på mennesker i 2025. Såkalte kliniske forsøk i flere faser. Forsøkene følger strenge kvalitetskrav og prosedyrer, og skal gjøres i samarbeid med leger for at de skal være trygge for testpersonene. Først må vi teste at metoden er trygg for friske personer, og så kan vi teste det på personer med diabetes, sier McCourt i pressemeldingen.

Hvis alt går etter planen kan den nye medisinen være klar allerede om to-tre år.