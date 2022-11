Mener at regjeringen skaper utrygge rammer for rassikring — ønsker årlig pott på 500 millioner kroner

Leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling, mener at regjeringens forslag til statsbudsjett skaper utrygge rammer for rassikring. Nå ønsker hun at det legges ned en årlig pott på 500 millioner kroner til rassikring.