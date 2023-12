Ringnes er kjent med ni tilfeller av avvik på totalt 11,8 millioner flasker julebrus og eplemost som er produsert i 2023, skriver Ringnes i en pressemelding.

– Av hensyn til sikkerheten til våre forbrukere har vi ikke noe annet valg enn å tilbakekalle produktene som er tappet på denne flasketypen, sier kvalitetssjef i Ringnes, Anett Christensen.

Produktene dette gjelder er Dahls Julebrus, Dahls julebrus Lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost.

Skadene på flaskene er synlig etter åpning. – Forbrukere skal derfor ikke være bekymret for at de kan ha drukket av en skadet flaske uten at dette er oppdaget, sier Christensen.

Ringnes er i prosess for å avdekke mulige årsaker til svakheten ved flaskene.

– Å måtte trekke tilbake glassflaskene er selvfølgelig veldig leit og noe vi beklager på det sterkeste. Men viktigere enn alt annet er sikkerheten til forbrukerne, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Til de som er opptatt av å sikre seg sin julebrusfavoritt til jul forteller Bruusgaard at det er mye julebrus på de andre formatene ute i butikk – på boks og plastflasker i ulike størrelser.

– Vi vet at glassflasken står høyt hos mange, men kan garantere at innholdet er det samme om julebrusen kommer fra glassflasken eller de andre formatene, avslutter ham.

Forbrukere kan returnere uåpnede flasker til utsalgssted og vil få refundert pengene for varen.