Det var meldt betydelig snøskredfare i Sør-Troms andre juledag, men da dagens værprognoser gir mindre nedbør, ventes snøskredfaren å holde seg på faregrad 2 - moderat.

Det er likevel fare for snøskred, og Varsom oppfordrer til å være forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg.

– Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket, står det i varslet. Litt nysnø sammen med litt vind fører til ferske nysnøflak som kan være lett å løse ut i leområder. – Det er også vedvarende svake lag under fokksnø dannet i starten av forrige uke. Det kan være lett å løse ut skred på laget, og fjernutløsning kan være mulig. Det finnes også vedvarende svake lag ved bakken. Det skal trolig mer til for å løse ut skred på dette laget, står det videre.