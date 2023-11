– Dette er kyniske svindelforsøk, som har gjort at vi har fått nok. Nå kan vi ikke sitte stille og se på, sier pressesjef i Posten Kenneth Tjønndal Pettersen til VG.

Derfor stopper Posten nå all annonsering på Facebook og Instagram – i første omgang ut året. November og desember er den tiden på året hvor det er høyest bruk av Postens tjenester.

Grepet skal forsikre kundene om at fremtidige Posten-annonser på Facebook og Instagram ikke er kampanjer fra Posten.

I skrivende stund har Posten talt opp minst 71 svindelsider, bare på Facebook.

– Har dere fått mange tilbakemeldinger fra kunder som har blitt lurt?

– Altfor mange. Kunder forteller at de har sett annonser de dessverre har trodd har vært fra oss, sier han.

– Nå går vi inn i en sesong med Black Week og juletid, hvor netthandelen tar seg opp og hvor man generelt bør være varsom for svindelforsøk. Vi håper dette gjør det litt enklere for kundene, sier han.

– Hvor mye penger har Posten brukt på annonsering på Facebook og Instagram?

– Jeg ønsker ikke å gå ut med et beløp der, men vi legger igjen kroner på både Facebook og Instagram som vi nå velger å bruke andre steder, sier Pettersen.

Pass deg for dette

På svindelsidene blir kunder eksponert for falske kampanjer, med lovnader om dyre elektroniske produkter og muligheter for å få mer enn man betaler for.

Bilder og priser på «pakkene» varierer, men felles er at alle benytter seg av Postens logo. Noen sider skriver at Posten selger uavhentede pakker til under 20 kroner.

REN SVINDEL: Kampanjer som utgir seg for å være fra Posten og som hevder å drive lagersalg er falske, understreker pressesjef Kenneth T. Pettersen. Foto: Posten / Posten

– Det er slike typer falske kampanjer det har vært mest trøkk på nå, at Posten driver lagersalg av pakker som ikke er hentet. Det driver vi ikke med, understreker Pettersen.

Pakker som ikke hentes gis kostnadsfritt til Fretex, hvor de pakkes ut før de selges, sier han.

– Ingen uavhentede pakker fra Posten selges, slår han fast.

– Vår tålmodighet er slutt

Svindlerne har også benyttet bilder av medarbeidere i Posten.

– Dette er bilder som er blitt stjålet og benyttes i falsk markedsføring, sier Pettersen.

Han sier at Posten har vært i kontakt med Meta som eier Facebook og Instagram, men at sidene foreløpig ikke er tatt ned.

– Nå er vår tålmodighet slutt og derfor stoppes all annonsering på disse plattformene.