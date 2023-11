Vinterens coronabølge er i full gang. I ukene fremover ventes det at flere kommer til å bli smittet.

Influensaen har ikke slått til enda, men kommer kanskje før jul. I tillegg sirkulerer rhinovirus, kikhoste og RS-virus.

Det er kanskje vanskelig å skille mellom de ulike virusene, og reglene for corona er ikke lenger like klare og tydelige.

VG har samlet det som googles mest om vinterens virus, og spurt Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet om å gi noen svar.

– Nå er det mye forkjølelse forårsaket av rhinovirus og coronavirus, sier Aavitsland.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters / NTB

Først ut er corona, og det de fleste lurer på er hvor lenge en infeksjon varer.

– Varighet av symptomer varierer etter alder og tidligere immunitet etter vaksinasjon og smitte. De fleste vil nok i dag oppleve at symptomene er borte i løpet av fem dager, sier Aavitsland.

Hva er symptomene på corona?

– De vanligste symptomene med omikronvarianten er sår hals, hoste eller nysing, rennende nese, hodepine og slapphet. Mange har bare enkelte av disse symptomene. Feber er ikke så vanlig. Covid-19 er altså i hovedsak en forkjølelse. Sykdomsbildet ligner infeksjoner med andre forkjølelsesvirus, RS-virus og influensavirus. Det er i praksis ikke mulig å skille mellom disse bare ut ifra symptomene. Mange har svært milde symptomer eller ingen symptomer i det hele tatt. Noen, særlig blant de eldste, får pustevansker og mer slapphet, sier Aavitsland.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Når det kommer til vaksinering, anbefaler FHI disse å ta en ny dose i høst:

Folk som er 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

Risikogrupper i alderen 18 til 64 år

Ungdom i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom

Barn fra 6 måneder til 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig

Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko

– Vi anbefaler ikke vaksinasjon for noen andre lenger, uansett hvor mange doser man har hatt før. De aller fleste i landet har nå god immunitet mot corona etter at de har vært smittet eller vaksinert tidligere, sier Aavitsland.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hvor lenge er man smittsom med corona?

– Man er smittsom fra omtrent en dag før symptomene begynner til omtrent fem dager etterpå, men man er mest smittsom når symptomene begynner og så synker smittsomheten de kommende dagene. I noen tilfeller kan smittsomheten vare lenger, sier Aavitsland.

Nå er det omikronvarianten som dominerer, og undervariantene XBB og EG. 5.1. Alle disse variantene er veldig like.

De fleste får nå en forkjølelse av corona, på lik linje med rhinoviruset som er den vanligste årsaken til vanlig forkjølelse.

Venter mer influensa mot jul

Selv om influensaen ikke har slått til enda, er det flere som lurer på hvor lenge en slik infeksjon med influensa varer.

– Symptomene varer gjerne fire til syv dager, men hosten og slappheten kan sitte i lenger, sier Aavitsland.

De vanligste symptomene på influensa er følgende:

Feber

Hoste

Hodepine

Sår hals

Rennende nese

Slapphet

Smerter i muskler og ledd

– Noen har svært milde symptomer eller ingen symptomer i det hele tatt. Sykdommen går over av seg selv. Paracetamol kan lindre feber og smerte. Husk å drikke godt, sier Aavitsland.

Flere unge får kikhoste

De to siste årene har det vært lite kikhoste i befolkningen, men nå sprer det seg og flere unge blir smittet.

Hva er symptomer på kikhoste?

– Den smitter lett, og man blir i første omgang forkjølet. Noen kan deretter gå videre og få kraftige hosterier med kiking. Dette kan pågå i flere uker. Så langvarig sykdom er lite vanlig nå som så å si alle er vaksinert og derfor får mildere sykdom, sier Aavitsland.

Kikhoste kan føre til alvorlig sykdom hos spedbarn, som ikke har fått den første vaksinen enda. De kan hoste så mye at de ikke klarer å puste inn nok luft.

Hvem bør ta vaksine mot kikhoste?

– Alle barn får tilbud om vaksinasjon ved 3, 5 og 12 måneder samt i 2. og 10. klasse. Alle bør takke ja. En oppfriskningsdose kan være aktuelt hvert tiende år i voksen alder, sier Aavitsland.

– Vaksinasjon av gravide kan gjøre at barna fødes med en ganske god beskyttelse mot kikhoste de tre første levemånedene fram til de kan bli vaksinert selv, sier han.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Små barn kan også bli veldig syke av RS-viruset. Foreløpig er det lite av dette viruset i omløp.

– Hos større barn og voksne gir det forkjølelse. Barn under et par år kan få mer omfattende luftveisinfeksjon med rask pust og hvesende utpust og slapphet. Det kan minne om astmaanfall. Hvert år må mange hundre små barn legges inn i sykehus for RSV-infeksjon, sier Aavitsland.

På sykehuset får barna behandling som gjør det lettere å puste, og kan normalt reise hjem etter en dag eller to.