Frp har opprettet en intern sak mot partiets stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen, etter hans utbrudd på Facebook forrige uke.

Saken behandles av partiets organisasjonsutvalg, på folkemunne kjent som «skandaleutvalget».

Utvalget avholdt et møte om saken tirsdag kveld, og en konklusjon er ventet neste uke, opplyser partiet i en pressemelding.

Trakk seg

Lederen av utvalget er sentralstyremedlem Anni Skogman.

Og ikke bare kommer lederen av utvalget som skal avgjøre Amundsens videre skjebne i partiet fra samme fylke som Per-Willy Amundsen, hun kan også takke Amundsen for sin plass i sentralstyret.

I 2021 var nemlig Amundsen innstilt som fast medlem av sentralstyret i forkant av partiets landsmøte.

Sentralstyret er partiets øverste organ.

Partiet fikk da kritikk for å ha innstilt ti menn – og én kvinne til sentralstyret. Like før landsmøtet gikk Amundsen ut i VG og varslet at han trakk sitt kandidatur. I samme åndedrag lanserte han Skogman til å ta over sin plass.

Roste Skogman

– Jeg trekker meg. Grunnen til at jeg ville inn i sentralstyret, var for å jobbe med organisasjonsbygging og bygge Frp som en folkebevegelse, sa Amundsen til i mai 2021, da VG møtte ham i hjembyen Harstad.

Og videre:

– Så oppstår den uheldige situasjonen hvor det er få kvinner innstilt. Da har jeg vært opptatt av å finne noen andre som heller enn meg kan gjøre jobben i sentralstyret. Og jeg ikke er ikke i tvil om at den personen bør være Anni Skogman, sier han.

Amundsen skrøt uhemmet av Skogman:

– Min sterke anbefaling er at alle som vurderte å stemme på meg, gir sin stemme til Anni. Hun kan få til akkurat det samme som meg, i tillegg til at hun er et kvinnfolk.

Var selv ekskludert – i et øyeblikk

Skogman har i en årrekke vært en sentral Frp-politiker i Tromsø, og har blant annet vært varaordfører i byen fra perioden 2011 til 2015.

Hun ble selv ekskludert fra Frp i 2016, etter en konflikt med lederen i Troms Frp.

Skogman nektet da å signere en kontrakt hun ble forelagt av fylkeslederen, som ville innebære at hun ikke kunne påta seg verv i partiet, delta på kurs eller konferanser i regi av partiet eller «snakke stygt» om partiet de neste to årene.

Ettersom hun nektet å signere, ble hun ekskludert av fylkesstyret i to år, før sentralstyret opphevet vedtaket.

Skogman avstår fra å kommentere saken, men henviser til assisterende generalsekretær Helge Fossum.

Han opplyser om at problemstillingen har vært løftet:

«Dette er vurdert og det anses ikke å være bindinger som er til hinder for saksbehandlingen», skriver han i en sms til VG.

I en pressemelding fra partiet står det at mulige sanksjoner fra utvalget kan innebære å: