Borch gikk brått av i januar etter avsløringer om at hun hadde plagiert store deler av sin masteroppgave.

Hun var da forsknings- og høyere utdanningsminister.

Mandag stilte hun opp i Dagsrevyen og flere medier for å snakke ut etter plagiatskandalen. Hun er nettopp kommet hjem fra en treukers tur til Thailand etter at hun ble rådet av partikollega og finansminister Trygve Slagsvold Vedum om å ta en pause.

– Hvorfor snakker du ut nå?

– Fordi jeg er tilbake på Stortinget og har ikke tenkt å gjemme meg i korridorene. Jeg visste at jeg måtte møte pressen på et tidspunkt, sier hun til VG mandag kveld.

Tirsdag har Borch første dag på jobb i justiskomiteen på Stortinget.

Om plagiatskandalen, hvor E24s gjennomgang viste at 21,9 prosent av Borchs masteroppgave var kopiert, sier hun:

– Det har aldri vært en bevisst handling fra min side.

– Angrer du?

– På?

– På at du kopierte såpass mye?

– Det er jo vanskelig å angre på noe du ikke husker at du har gjort.

Hun legger til at det er lett å dvele på om man kunne gjort ting annerledes.

Foto: Thomas Andreassen / VG

– Jeg har valgt å bare ikke tenke noe mer over det. Fordi gjort og gjort, og jeg får ikke gjort noe med det.

– Så du angrer ikke - fordi du ikke husker at du gjorde det?

– Nei, det var ikke en bevisst handling fra meg. Jeg har slurvet helt tydelig.

– Du kaller det slurving og ikke juksing. Hvorfor det?

– Jeg har i hvert fall ikke bevisst jukset. Og så skjønner jeg at det kan bli påstand mot påstand.

– Det er kanskje mange som kan stusse over hvordan man ikke kan merke eller huske at man har kopiert 21,9% av oppgaven?

– Ja, nå skal ikke jeg gå inn på prosentene, verken fra 2014 eller 2024. Det opereres med ulike tall fra ulike år ut fra hvordan regelverket fungerer.

I ettertid har hun fått tilgang til sensuren fra Universitetet i Tromsø, der det står at plagiatet ble avslørt allerede i 2014 da oppgaven ble levert, skriver Dagbladet. UiT fant 15 prosent tekstlikhet, sier hun til avisen. Men i 2014 hadde ikke UiTs system for plagiatkontroll oppgaver fra andre universiteter i sin database, skriver avisen.

Det er et lokalt fuskeutvalg på universitetet – nemnda for studentsaker – som kan bestemme om Borchs masteroppgave for 2014 skal annulleres.

Den endelige dommen fra UiT er ventet å komme i mars.

– Og hva jeg velger å gjøre når universitetet kommer med sine avgjørelser, det har ikke jeg reflektert over, sier hun til VG nå.

– Er du redd for avgjørelsen?

– Nei.

Det var under et besøk i Østfold i januar at rådgiveren hennes fikk en telefon fra E24 og gjorde henne oppmerksom på en sak om plagiering.

– Det var ingenting som demret for meg om oppgaven min da, sier hun.

To timer senere kommer rådgiveren tilbake til henne: «Du, vi er nødt til å reise tilbake til Oslo.»

– Og da jeg fikk se teksten, tok det meg mellom tre og fem minutter før jeg gikk inn til departementsråden, statssekretæren og rådgiveren min, og sa at jeg går av. Så hadde jeg jo selvfølgelig dialog med Trygve som støttet meg i det, og også med statsministeren.

Foto: Thomas Andreassen / VG

– Hvem var det tyngst å fortelle om dette til?

– Det var mamma og pappa. Jeg ringte dem og sa at nå kommer det en pressekonferanse hvor jeg går av.

– Har det vært mye tårer?

– Nei, jeg bestemte meg egentlig ganske tidlig for at det skal ikke være så mye tårer. Jeg har gjort en feil, og jeg står inne for det.

– Til NRK sier du at du først så at du manglet kildehenvisning da du fikk forelagt disse tekstene, at du ikke jukset bevisst, og at vi må ta innover oss at samfunnet på dette området har endret seg de siste årene. Hva betyr å ta det fulle og hele ansvaret for deg?

– Nei altså, jeg har gått av som statsråd på grunn av dette. Og vil få dommen min fra Universitetet i Tromsø, det skal jeg ta konsekvensene av.

– Du sier til Dagbladet i dag at inntrykket er at du er en jukser. Hvorfor tror du at inntrykket er at du er en jukser?

– Det er fordi det er tydelig at jeg har kopiert tekst. Og det var en feil av meg som jeg har tatt konsekvensene av.

– Vet man ikke hvordan kildehenvisning fungerer når man studerer på masternivå?

– Jo da. Det er rett og slett sløvt og slurv fra min side.

Fremtiden

Sandra svarer på alt, understreker kommunikasjonssjef i Senterpartiets stortingsgruppe, Gunnar Ringheim, som er med på intervjuet.

– Du svarte ikke på NRKs spørsmål om du ønsker å komme tilbake som statsråd. Ønsker du det?

– Nå skal jeg tilbake på Stortinget. Og det er det som er mitt fokus.

– Men ønsker du å komme tilbake som statsråd?

– Nei, akkurat nå så er ikke det et spørsmål.

– Så svaret er at du ikke ønsker det?

– Nå skal jeg først og fremst ta stilling til om jeg tar gjenvalg på Stortinget. Det å få spørsmål om å skulle gå tilbake som statsråd tror jeg ikke er aktuelt.

– Men i fremtiden, da?

– Nei, det er ikke noe jeg svarer i VG på i et hypotetisk sted. Det er noe jeg eventuelt skal svare en statsminister som ringer om det.

VG har i en rekke saker satt søkelys på de strenge reglene for juks og plagiat i akademia.

Som forsknings- og høyere utdanningsminister var Borch øverste ansvarlig for dette regimet.

Som statsråd anket hun en fuskesak helt til høyesterett - men måtte gå av kort tid etter på grunn av eget plagiat.

– Det er veldig tatt ut av «settingen» at det er jeg som har ført den saken. Den har jo gått i rettssystemet, eller disse sakene har gått i rettssystemet lenge før jeg ble statsråd. Og så er det viktig å få en rettspraksis på området som også gir noen føringer. For jeg tror at dette kommer til å bli et problem eller en utfordring i fremtiden med tanke på digitalisering, kunstig intelligens og AI.

Både Sandra Borch (Sp) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har brukt klipp- og lim-metoden i sine masteroppgaver. Borch gikk av. Kjerkol sitter som statsråd fremdeles - i påvente av at Nord universitet skal se nærmere på masteroppgaven hennes.

Om Kjerkols sak sier Borch:

– Jeg har tatt konsekvensene av mine feil. Og så er det ikke opp til meg å vurdere hva Kjerkol har gjort eller velger å gjøre.