Skattekortet for 2024 ble sendt ut 15. desember. Siden er det over 2,1 millioner som har logget inn på skatteetaten.no for å sjekke opplysningene sine. Over 900 000 har gjort endringer i skattekortet allerede, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Det er svært positivt at mange ønsker å ha et bevisst forhold til egen økonomi og skatten de skal betale, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Skatteetatens statistikk viser at postene for inntekt, bankinnskudd og gjeld er de som oftest blir endret på i skattekortet.