– Jeg er kommet til at det er svært vanskelig å få utført den krevende jobben som helse- og omsorgsminister. Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han og Kjerkol møtte pressen fredag.

Konklusjonen fra Nemnda for studentsaker ved Nord universitet ble gitt muntlig til Kjerkol på onsdag. Kort tid etter ble også Støre informert, sier statsministeren.

– Selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sa Kjerkol.

Hun sa videre at masteroppgaven var basert på egne innsamlede data.

– Det er lov å «skrike» nå, sa en gråtkvalt helseminister.

Nemda: jukset med vilje

De møtte pressen dagen etter at Kjerkol ble felt for fusk og enstemmig fratatt sin mastergrad i helseledelse fra 2021.

Ifølge NRK blir hun ikke utestengt fra Nord universitet.

– Nemnda har konkludert med at det i masteroppgaven hennes foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, sier Støre.

TV 2 har sett vedtaket fra nemda, som slår fast at Kjerkol jukset på masteroppgaven med vilje.

«Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig.», står det i vedtaket som kanalen har sett.

Ville ikke kommentere

Kjerkol har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

– Jeg kommer ikke til å kommentere noe før vi har mottatt konklusjonen fra Nord Universitet, og det har vi ikke, sa Kjerkol da hun kom ut fra stortingssalen torsdag.

Hun ville heller ikke si noe da hun forlot Statsministerens kontor. Hun dukket heller ikke opp på Debatten i NRK, noe hun tidligere torsdag sa at hun vurderte.

Flere har tatt til orde for at Kjerkol må gå av som helseminister. Hennes eget fylkeslag har sagt at de har full tillitt til Kjerkol som leder.

125 tekstlikheter

Lørdag 20. januar fant VG flere avsnitt i helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave, som er identiske med tekst fra andre oppgaver.

Siden da har mange flere eksempler blitt avdekket i VG – og i andre medier. Ifølge VGs kartlegging er det så langt funnet 125 tilfeller av tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave.