– Det skal være snakk om et fiberbrudd, uten at jeg er helt sikker. Jeg har ikke fått nok informasjon, sier flyplassjef Ivar Helsing Schrøen til VG.

Det går ingen avganger fra flyplassen.

– Vi vet veldig lite, sier Schrøen videre.

Han har ingen prognose på når flytrafikken vil starte opp igjen. Problemet gjelder alle flyplasser nord for Bardufoss, men ikke Longyearbyen.

– Etter gårsdagen håper jeg selvfølgelig at det går raskt.

Klokken 16.45 opplyser kommunikasjonssjef i Avinor Cathrine Framholt til VG at det åpnes opp for svært begrenset flytrafikk inn og ut av Tromsø lufthavn.

– Hvilke fly er det som får lande og lette da?

– Det blir nok en prioritering, men det vil også være rutefly utover ambulansefly og lignende.

Flytrafikken i stort sett hele Norge ble påvirket i morgentimene torsdag. En feil førte til at luftrommet i hele Sør-Norge ble stengt.

I etterkant ble det meldt om kaos flere steder, med lange køer og «fritt vilt» på bagasje.

Avinor skriver på sine nettsider at de har satt krisestab.

De legger til at de har systemer som sørger for at trafikken som allerede er i luften, er trygg.

– Flysikkerheten er aldri i fare.

Avinor ber passasjerer forholde seg til informasjon fra sine flyselskap.

– Vi har foreløpig veldig lite informasjon, vi vet bare at det er et midlertidig stengt luftrom. Vi kommer tilbake med informasjon så fort vi kan, sier kommunikasjonssjef i Avinor Framholt til VG.