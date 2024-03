Det viser nettstedet Downdetector. Det baserer seg på rapporter fra brukere. Over 350.000 Facebook-brukere har litt før klokken 17 tirsdag ettermiddag meldt om problemer med det sosiale mediet, skriver nettstedet.

På den norske versjonen av nettstedet, har over 8500 brukere meldt om feil på de tre sosiale mediene. I USA er det flere hundre tusen.

Det er selskapet Meta som står bak blant annet Facebook, Messenger og Instagram.

På statussiden for Metas forretningsløsninger, skriver de at det er problemer med innlogging på Facebook – og en rekke andre tjenester.

– Vi er klare over et problem som påvirker Facebook-innlogging. Våre utviklere jobber aktivt med å løse problemet så raskt som mulig, heter det.

– Tror det er mange som har panikk nå

Psykolog Peder Kjøs sier til VG at han forstår at mange er usikre på hva som har skjedd.

– Jeg tror det er mange som har panikk nå, ja. Jeg tenkte på det selv også, at nå er det noe feil med passordet mitt. Da lurer man jo på om en selv har gjort noe feil, eller om noen har kommet inn og tatt over kontoen.

– Det er klart det er ubehagelig, det er jo en skrekk. Det første man gjør er å lete etter informasjon.

Han understreker at panikken er forståelig og at folk flest blir lettet når de finner ut at problemet gjelder mange, at de ikke er alene om ikke å komme inn på kontoene sine.

Peder Kjøs Psykolog

Facebook, Messenger og Instagram er blitt kritisk infrastruktur, understreker Kjøs:

– Det er hverken feil eller rart at man får panikk dersom man er avhengig av kanalene for å kommunisere, men om man får panikk fordi man ikke får sett på videoer av folk som spiser levende blekksprut, så er det verre. Men det viser hvor avhengige vi er blitt.

Savner du å chatte? Snakk med oss her!

– Kan bety alt

Kai Roer, daglig leder i Praxis Security Labs, sier til VG at han tror det er flere mulige årsaker til at Meta nå har store problemer.

Kai Roer Daglig leder i Praxis Security Labs

– Det jeg synes er fascinerende er at dette kan bety alt ifra at noen har gjort en feil internt som bare har krasjet hele systemet, til at dette er et massivt cyberangrep hvor noen har bestemt seg for å stoppe Facebook, Instagram og Messenger i noen timer, sier han til VG.

Roer er overrasket over at de sosiale mediene har vært nede så lenge.

– En tjeneste som Facebook vil normalt være bygget på en ekstremt resilient måte, så normalt vil jeg tro at det ikke bør gå mer enn noen minutter når det har skjedd en feil. Dette har vart i nærmere en time, noe som tyder på at dette kan være mye grovere enn som så.

Slik ser det ut på den norske versjonen av Downdetector klokken 16.30. Foto: Downdetector.no

Roer forteller at teknologien som Meta bruker, er bygget opp med reserveløsninger som vanligvis skal slå inn i løpet av noen millisekunder.

– En svakhet med denne type reserveløsning er at de er programmatiske. Det betyr at istedenfor at en tekniker må vri på en bryter for å få noe til å fungere, så sitter noen et sted i verden og gjør en endring i en kode. Den koden sendes så ut til alle disse nettverkssystemene, men om det er noe feil i den koden, risikerer man at ting krasjer, fordi feilen er spredt til alle sentrene samtidig. Alt krasjer samtidig.

– Skal beskytte persondataene våre

Seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, Tobias Judin, sier til VG at det kan være flere sider ved nedetider som berøres av deres regelverk.

– Dette kan høre innunder personvern eller det kan skyldes en teknisk feil, sier Tobias Judin.

Han sier at det i en urolig verden som vi har nå, er viktig at Meta har god sikkerhet.

– Men vi vet vi altså ikke om nedetiden skyldes et sikkerhetsbrudd.

Meta er pålagt regler og lover for alle personopplysninger de sitter på og oppbevarer.

– De er pålagt å beskytte personopplysninger fra å havne i hendene på uvedkommende og de skal beskytte dataene våre fra å bli manipulert eller tuklet med, sier Judin.

Lovverket stiller krav til at personopplysninger skal være tilgjengelige.

– Meta og andre slike selskaper har en forpliktelse til å lage sikkerhetstiltak for å motvirke at sikkerhetbrudd kan oppstå, sier han.

Meta har hovedkontor i Irland og skal melde fra til det irske datatilsynet dersom nedetiden har ført til brudd på regelverket.

Torgeir Waterhouse IT-ekspert

– Gjort oss avhengige

IT-ekspert Torgeir Waterhouse i rådgivningsselskapet Otte, snakker med VG fra en teknologkonferanse som foregår i Oslo.

– Alle så opp med hva skjer-blikket, sier han.

Han at sist dette skjedde var det en teknisk feil som førte til flere følgefeil.

Waterhouse synes det er interessant at «hele verden» omtrent stopper opp og folk spør seg «hva gjør vi nå»?

– Nedetiden synliggjør hvor viktig slike tjenester er for å organisere offentlige tjenester og privatlivet. Vi har gjort oss avhengige av tjenestene for å organisere samfunnet, sier han.

Han sier at veldig mange er vant til at alt alltid er påslått.

– Det er samfunnsstrukturer som vi forventer virker. Vi som er godt voksne kan huske tider da det ikke var slik.