– Det er jo fordi vi er troverdige folk.

Det sier Ida Mikkelsen. Hun jobber i politiet, men er for tiden i permisjon. Siden 1. desember har hun blitt utnyttet av svindlere som driver med «spoofing».

Fra telefonnummeret hennes 40245081, ringer svindlere som utgir seg for å være fra politiet. De som ikke svarer, ringer ofte tilbake.

– Det har vært ekstrem pågang. Jeg får mellom 50 og 70 telefonsamtaler eller meldinger i løpet av én dag, sier Mikkelsen.

Hun jobber for militærpolitiet i Oslo politidistrikt, og kan forstå at politiansattes telefonnummer brukes i slike svindelsaker.

Rammer eldre

– Det er kjipt, men det er på en måte forståelig fordi de får napp, det er jo folk som den eldre garde stoler på, sier hun, og viser til at mange av dem som rammes er eldre.

Det finnes også dem som ikke lar seg lure – og de advarer gjerne om svindelforsøket på internett, forteller hun.

– De som ikke svarer når svindlerne ringer, søker opp nummeret mitt, og så får de opp Ida Mikkelsen. Det er kjipt at andre tror jeg er svindleren, sier hun.

Nå har hun anmeldt forholdet og informert telefonselskapet sitt.

Og – hun er ikke den eneste i politiet som er rammet:

Torsdag kveld rykket Troms politidistrikt ut med en advarsel: Svindlere bruker et nummer som tilhører en tjenestemann i distriktet.

Det er nummeret 48351223 som blir brukt. Ifølge politiet snakker vedkommende som ringer utmerket norsk, og utgir seg for å være ansatt i Økokrim.

Svindlerne kan eksempelvis fortelle at kortet ditt er i ferd med å bli tappet for 800.000 kroner, og ber deg bekrefte Bank-ID, ifølge politiet.

Politimannen i Troms som eier nummeret har fortalt VG at fortvilte folk har ringt han fordi de enten har blitt svindlet eller forsøkt svindlet.

– Noen av dem har jeg hjulpet med å stanse svindelen, mens andre har blitt snytt for store pengebeløp, fortalte mannen, som ønsker å være anonym.

Fredag morgen opplyser politiet til VG at politimannen har telt opp 150 anrop fra unike telefonnumre siden torsdag kveld.

– Han har måttet slutte å svare, sier politibetjent Katrine Grimnes i Troms politidistrikt.

Hun har ikke oversikt over hvor mange som er ringt eller svindlet, men sier det er tilfeller av enkeltbeløp på over 100.000 kroner.

Har du blitt svindlet gjennom «spoofing»? Da vil vi høre fra deg. Tips oss her.

Fredag morgen slo Troms politidistrikt på nytt alarm. Til tross for advarslene deres torsdag, hadde de mottatt henvendelser fra flere personer som var utsatt for bedrageri.

Nå hadde de bedt sine kolleger i Vest politidistriktet om hjelp, ettersom flere utsatte var fra Bergensområdet. De mente også at det er grunn til å tro at svindlerne har kjennskap til at nummeret tilhører en politiansatt.

Politiet har en klar oppfordring dersom du får en slik telefon: Ikke oppgi personopplysninger.

Telenor sier at de så en økning i bruken av den aktuelle svindelmetoden mot slutten av 2023. VG har også snakket med Øst politidistrikt, som forteller at de også sliter med samme problem. Det er så langt uklart hvor mange politidistrikter som er rammet av saken.

– Et stort problem

– Generelt så er «spoofing» som metode et stort problem, og vi har hatt flere bølger hvor denne metoden blir brukt. Og at politiet blir misbrukt, sier Jostein Dammyr, leder i nettpatruljen i Øst politidistrikt.

De jobber aktivt for å forebygge teknologisk svindel. Det kan nemlig være krevende å stoppe når noen først er rammet.

– Det viktigste å huske på er at politiet, banker og andre aktører aldri vil be deg å bekrefte bank ID. Det er hovedproblemet her. De ønsker at du skal trykke ok på det varslet som kommer på telefonen din.