Soldat Frida Berge-Urgård (19) gir VG en omvisning på leiren hvor prinsessen skal flytte inn denne uken.

– Dette er et godt sted å forsvinne inn i mengden, sier hun.

Prinsesse Ingrid Alexandra (19) skal ha førstegangstjeneste i Ingeniørbataljonen i Brigade Nord i ett år.

Hva venter prinsessen, og hvordan blir hverdagen?

På rekke og rad står tomme kaserner klare for å ta imot nye rekrutter.

Siden august, har Berge-Urgård fra Bodø vært her.

– Det er der vi sover og er når vi har fri, sier Berge-Urgård.

I tre etasjer høye blokker ligger soverom på soverom nedover en lang gang. I kjelleren er det vaskeri, ved inngangen er det en liten stue.

Hvert år er flere hunde unge innom Skjold leir i førstegangstjenesten. I slike kaserner bor de. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Her deler seks personer soverom. I gangen er det felles bad.

– Ti rom deler ett bad. Jentegarderoben er nede i kjelleren. Vi har gjort slik at den ene doen er til jentene. Det er ikke veldig luksus, men den er lett å vaske siden den er så liten.

Her bor kvinner og menn om hverandre. Tettere enn det en vanlig familie gjør hjemme.

– I starten var det veldig uvant, det er ikke så mange som er vant til å bo slik.

Noen er heldigere enn andre.

– Det er forskjell på madrassene. Noen kaserner er kjent for å ha litt bedre madrasser. Jeg hadde en tykk en, men noen måtte sove på noen som er veldig tynne.

Vekkes av «Bella»

En gammel tradisjon bærer med seg en lyd som ingen rekrutt kan unnslippe etter en natt med søvn.

Berge-Urgård forteller at en bjelle som går under navnet «Bella» har gått igjen i generasjoner.

Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

– Denne bruker vi til å vekke rekruttene på morgenen. Den lager ganske høy lyd. Jeg skal gå i gangen og ringe når de er her.

Ritual og tradisjoner

Det er ikke bare hardt arbeid som preger hverdagen til soldatene. Det er mange sosiale ritualer – og prinsessen vil snart bli en del av dem.

Noen av det rekruttene må gjennom er skifteshow.

– Hva skjer da?

– Befalet kommer og ber oss ta en del av uniformen. Når alle er klare og stilt opp, ber de oss ta på noe nytt. Og sånn bytter de på.

Når noen har bursdag, feires de med armhevinger.

– Vi synger bursdagssangen mens den som har bursdag tar «pushups» og da gjelder det å synge så sakte som mulig slik at personen må ta mange runder.

21. januar fyller prinsessen 20 år.

– Mange som spør

Både Kongen og kronprinsen har selv utdannet seg i Forsvaret.

Til NRK har kronprinsen sagt at han håper militærtjenesten blir en positiv erfaring for datteren, slik han selv opplevde det.

At prinsessen skal hit til Skjold, ble offentliggjort av Slottet i sommer. Berge-Urgård merker at mange har fått det med seg.

– Det er mange som spør om det, sier hun og legger til:

– Når du kommer hit som rekrutt og er like ny som alle andre som kommer. Alle blir veldig like i den grønne uniformen.

Soldat Frida Berge-Urgård (19) Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr

Soldatene har den laveste graden, menig, i førstegangstjenesten i Hæren. Øverste sjef er general Kong Harald.

Den første opplæringen ferske vernepliktige møter heter rekrutten, og strekker seg over noen måneder.

Opplegget er intenst, og de får ikke fri til å dra hjem fra leir før den er ferdig.

– De får grunnleggende opplæring i overlevelse, våpen og stridsteknikk, sier Bjørn Kråkstad.

Han er sjef i bataljonen, og beskriver Skjold som en liten leir.

Bjørn Kråkstad, sjef i Ingeniørbataljonen, forteller at soldatene i bataljonen er en av dem med bredest fagfelt i Forsvaret. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

– De normale forberedelsene

Situasjonen i verden har forandret seg de siste to årene, med flere kriger.

– Det er klart at dette har hatt innvirkning på alvoret og den jobben vi gjør, sier Kråkstad og legger til:

– Før prinsesse Ingrid Alexandra kommer, har vi gjort de normale forberedelsene, sier Kråkstad.

Han er vant til å ta imot rekrutter to ganger i året. De kommer inn som sivile og blir utdannet til soldater.

– Dette kommer til å gå veldig bra. Vi har godt trent befal, og er klar til å ta imot rekruttene som kommer denne uken.

Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Skokrem, bæsjeposer, navnelapper og tape til gnagsår står klare til de nye soldatene.

Det er mye utstyr som skal til.

Det første som møter dem når de skal spise er et bilde av kongeparet, som alle må gjøre en hilsen til før de får ta mat.

Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Ikke første besøk

Førstegangstjenesten er ikke prinsessens første møte med Forsvaret. I 2022 besøkte hun Brigade Nord da de var på øvelse på Setermoen.

Sammen med leirene på Setermoen og Skjold, er Bardufoss er militært kraftsenter, skriver Forsvaret.

Her klatrer prinsesse Ingrid Alexandra inn i en CV90 skolepanservogn. Foto: Heiko Junge / NTB

Grønt er heller ikke en ukjent farge for prinsessen. I et intervju med VG fortalte hun at Fiona fra «Shrek»-filmene er hennes favoritt film-prinsesse.