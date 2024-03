Per-Willy Amundsen (Frp) er i hardt vær, etter han forrige uke hadde et utbrudd på Facebook mot arabere og kvinner. Politiet har åpnet etterforskning, og Amundsen har trukket seg som leder av justiskomiteen på Stortinget.

Ny leder er Helge André Njåstad fra Hordaland.

Helge André Njåstad Fremskrittspartiet

– Han er en erfaren politiker, har vært på mange områder og kan dette gamet godt, sier Listhaug til VG.

Njåstad vil ikke kommentere Amundsens uttalelser:

– Jeg vil ikke starte med å mene noe om det. Nå må vi ha fokus på at vi har for lite politi, mer enn å diskutere den saken, sier han til VG.

– Kan du garantere at du ikke kommer til å skrive på Facebook på samme måte eller tidspunkt som din forgjenger?

– Det kan jeg ikke garantere, for vi bruker Facebook for å kommunisere med innbyggere på alle tidspunkt. Det er en viktig kanal for å nå ut til folk, og så skal vi selvfølgelig velge våre ord med omhu.

Sylvi Listhaug Frp-leder

Trakk seg

Njåstad har vært første nestleder og fraksjonsleder i kommunal- og forvaltningskomiteen. Amundsen har fått plass i denne komiteen – men det er Erlend Wiborg som blir fraksjonsleder.

Også Njåstad har vært i hardt vær før: i 2019 trakk han seg fra alle verv fordi det ble kjent at han hadde delt metoo-e-poster. Njåstad ledet Frps «skandaleutvalg», der han hadde tilgang på sensitive opplysninger.

Kamp i 2021

Leder av justiskomiteen er Frps eneste komitélederverv. Ifølge TV 2 var stortingsgruppen delt på midten da Amundsen fikk jobben i 2021. Han skal ha slått motkandidat Njåstad med knappest mulig margin den gangen.