Fra 1. januar kommer det nye lover og regler vi i Norge må forholde oss til.

Her får du oversikt over noen av endringene som vil gjelde i 2024:

Netthandel

Er du glad i å shoppe på nett, og spesielt fra utlandet, eller kanskje du er en snuser? Da bør du være klar over de nye reglene.

Fra 1. januar må du betale moms og toll på kjøp under 350 kroner. Siden 2020 har man sluppet unna det på varer under 350 kroner.

På arbeidsplassen

Seksuell trakassering blir nå spesifikt inkludert som en del av vernet i arbeidsmiljøloven. Dette gir klarere beskyttelse mot seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Når et selskap som er en del av en større gruppe, kjent som et konsern, må redusere antall ansatte, må de nå følge noen nye regler:

Hvis det finnes passende jobber i et annet selskap innenfor samme konsern, må de tilby disse jobbene til de ansatte som blir påvirket av nedbemanningen i det opprinnelige selskapet.

De ansatte som blir påvirket av nedbemanningen, skal ha fortrinnsrett til nye stillinger som åpner seg i andre selskaper innen konsernet. Det betyr at de har en slags «førsterett» til disse jobbene før selskapet ansetter folk utenfra.

Midlertidige ansatte har fra 2024 rett på fast jobb etter tre år, uansett hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

DYRERE: Man må bla opp med mer penger hvis man skal snuse i 2024. Foto: Annika Byrde / NTB

Dyrere snus, røyk og alkohol

Avgiften på snus settes opp. I dag koster 100 gram snus 93 kroner.

Fra 1. januar vil 100 gram snus koste 97 kroner. Prisen øker med 4,3 prosent.

Hvis du røyker, vil det også bli dyrere å kjøpe seg en pakke med røyk, økningen vil være på fire prosent.

Litt dyrere vil det også være for alkohol i 2024. Her melder regjeringen om en 3,8 prosent økning i pris.

Nei til konverteringsterapi

Fra og med 1. januar 2024, blir det ulovlig i Norge å drive med noe som kalles konverteringsterapi.

Konverteringsterapi er forsøk på å endre noens seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, for eksempel å prøve å «omvende» en homofil person til å bli heterofil.

PRIDE: Hvert år feirer folk kjærligheten i Norges gater. Her er pridetoget fra 2023. Foto: Helge Mikalsen / VG

Ny boklov

Målet med den nye bokloven er å sørge for at det blir skapt bred og mangfoldig litteratur i Norge, og at denne litteraturen skal være tilgjengelig for alle i hele landet.

En viktig del av loven er at nye bøker skal ha en fast pris.

Strømordningen

Siden desember 2021 har regjeringen hatt en ordning for å hjelpe folk med å betale for høye strømpriser. Dette er fordi strømprisene har vært ekstraordinært høye.

Dette vil fortsette, men nå vil du få litt mindre støtte fra staten, fordi grensen for når støtten starter, er litt høyere.

KALDT: Det blir kaldt i både januar, februar og mars. Da kan det bli godt med strømstøtten, men denne blir mindre enn i 2023. Foto: Paul Kleiven / NTB

Akkurat nå, hvis strømprisen går over 70 øre for hver kilowattime, betaler regjeringen det meste av det som er over 70 øre.

Fra 2024 starter denne hjelpen først når prisen er over 73 øre istedenfor 70 øre.