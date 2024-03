VG observerte bilen med Ingrid Alexandra utenfor Rikshospitalet tidlig på morgenen. Mamma, kronprinsessen Mette-Marit, satt bak rattet.

Kong Harald, Ingrid Alexandras bestefar, ble innlagt her søndag kveld.

En time tid senere forlot prinsessen og kronprinsessen sykehuset.

Ingrid Alexandra har altså permisjon fra Forsvaret. Prinsessen er nemlig i gang med ett års førstegangstjeneste i Ingeniørbataljonen i Brigade Nord.

VG har rettet en henvendelse til Slottet med spørsmål om hvor lenge prinsessen blir hjemme.

Märtha også innom

NTB skriver at også prinsesse Märtha (52) har besøkt kong Harald mandag. Det får de bekreftet fra prinsessens sekretær, Carina Scheele Carlsen.

Carlsen har ikke besvart VGs henvendelser.

Haakon er regent

Kronprins Haakon må steppe inn når kongen er sykmeldt. Kronprinsregenten har en travel uke, som også innebærer reising, foran seg.

VG har spurt Slottet om hele programmet ligger an til å gjennomføres som planlagt, men kongehuset har foreløpig ikke svart.

MAMMA KJØRTE: Prinsesse Ingrid Alexandra (t.v.) i passasjersetet, med kronprinsessen som sjåfør. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Mandag morgen ser kronprinsregenten timeplan på kongehusets nettsider slik ut:

I dag, mandag 4. mars: Kronprinsregenten besøker i regi av Heimevernet ukrainske soldater som er under opptrening i Norge. Det er ikke kjent akkurat hvor og når dette finner sted, og arrangementet er ikke åpent for pressen, fikk VG opplyst fredag i forrige uke.

Tirsdag 5. mars: Kronprinsregenten møter ungdommer, bibliotekarer og representanter fra Tenk på Hovedbiblioteket i Bergen.

Tirsdag 5. mars: Kronprinsregenten besøker Amalie Skram videregående skole i Bergen.

Onsdag 6. mars: Kronprinsregenten besøker Teknologisenter Mongstad.

Torsdag 7. mars: Kronprinsregenten mottar utenriksministeren i audiens på Slottet.

Torsdag 7. mars: Kronprinsregenten og kronprinsessen møter ulike aktører og organisasjoner som arbeider mot vold mot kvinner på Stovner politistasjon i Oslo.

Fredag 8. mars: Kronprinsregenten holder statsråd på Slottet.

Lørdag 9. og søndag 10. mars: Kongefamilien er til stede under verdenscupen i nordiske grener i Holmenkollen.

Kongen oppført med jobb

Kronprinsregenten har også enkelte oppdrag uken etter, men fra 18. mars – i tråd med den kunngjorte sykmeldingens varighet – står kong Harald oppført på jobb igjen.

Da mottar han forsvarssjefen i audiens. Kronprinsen vil også være til stede. Kongen har også flere oppdrag den uken, blant annet statsråd 22. mars.

Det var nettopp Forsvaret som sørget for at kong Harald ble fløyet trygt hjem søndag. SAS sitt MEDEVAC-fly er i prinsippet et flyvende sykehus.

Under dette oppdraget ble det satt sammen et erfarent team fra Forsvarets sanitet og SAS. Det medisinske teamet besto av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere.

TRONARVINGER: Kronprins Haakon er først i arverekken før sin datter Ingrid Alexandra. Her sammen med kong Harald på Slottet i 2022, i forbindelse med prinsessens myndighetsdag. Foto: Kimm Saatvedt / Det kongelige hoff

Kong Harald ble innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon tirsdag i forrige uke. Kongens egen livlege Bjørn Bendz, som jobber ved Rikshospitalet, fløy raskt ned til Malaysia, der kongen og dronning Sonja befant seg på privat ferie.

Pacemaker

Lørdag, dagen før flyturen hjem til Norge, fikk kongen operert inn en pacemaker på grunn av lav hjertefrekvens.

Pacemakeren er midlertidig og gjorde det tryggere for kongen å reise hjem. Flyet med kongen landet på norsk jord sent søndag kveld.

Kort tid etter at kongen landet i Norge, melder Slottet at kongen er i bedring:

«Flytransporten gikk bra, og kongen er i bedring. Kongen blir værende på sykehuset i noen dager, for behandling og ro», het det i kunngjøringen.