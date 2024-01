Sandra Borch (Sp) gikk fredag av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at E24 avslørte at hun hadde plagiert deler av masteroppgaven sin i jus.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at hun landet på beslutningen selv, uten at han ba henne om det.

–Jeg mener at Sandra var klok da, som tok den beslutningen og tok den raskt. Det skjønner jeg er veldig vanskelig, men det sier noe om Sandra som type også. Hun er skvær og ønsker å være skikkelig, sier Vedum.

– Kan Borch komme tilbake i regjering og til toppen av Senterpartiet?

– Ja, hele den norske folkesjelen er sånn. Du kan gjøre feil, rydde opp og så kan du komme tilbake og få tillit igjen, sier han.

1 / 2 GIKK AV: Sandra Borch ga tirsdag statsrådsnøkkelsen til Oddmund Hoel (Sp), som tar over jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister.



Borch skal nå tilbake på Stortinget.

– Hvor viktig er det for tilliten å ta raske beslutninger i saker som dette?

– Det er selvfølgelig alltid det beste, men det er ikke så alltid så lett. Mange som har vært i nærheten kan ha lurt på hvorfor vedkommende ikke tok beslutningen tidlig. Men det er ikke alltid man har oversikt i en tidlig fase heller, sier Vedum.

– Hver situasjon er unik. Noen ganger kan det være lurt å ta den tiden til å få ordentlig beslutning, slik at en ikke tar en forhastet beslutning, legger han til.

– Hver sak unik

VG kunne lørdag melde at det var flere tilfeller av tekstlikhet uten korrekt kreditering i helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave. Etter det har tallet økt flere ganger.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han har tillit til Kjerkol og nå avventer Nord universitets beslutning om hennes sak.

De ser på plagiatpåstandene. Det kan ta flere uker.

MASTER-TRØBBEL: Ingvild Kjerkol må svare for masteroppgaven ved Nord universitet som hun leverte med en medstudent i 2021. Foto: Silje Katrine Robinson / VG

– Skader det tilliten til regjeringen at det drar ut i tid?

– Hver sak er unik. Noen ganger så tar man raske beslutninger, andre ganger ikke. Ingvild får svare for sin sak. Jeg har bare sett saken gjennom media og har ikke gått inn i den, sier han.

– Skader plagiatsakene tilliten til politikere?

– Ingvild svarer godt for den saken selv. Så har jeg ikke noen kommentar utover det, sier Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Gisle Oddstad / VG

Regjeringen samles hver uke på Slottet, under ledelse av kongen, til statsråd for å bestemme saker. Det er også her statsråder utnevnes og avsettes.

– Ligger det til regjeringen eller Nord universitet å utnevne og avsette statsråder i den norske regjeringen?

– Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer. Det er til syvende og sist statsministeren som avgjør hvem som sitter i en regjering, sier Vedum.

– Har Nord universitet blitt Kongen i statsråd i Norge?

– Nei, det er statsministeren som avgjør hvem som sitter i den norske regjeringen, sier han.

VISTE TIL UNIVERSITETET: Jonas Gahr Støre (Ap) ville ikke diskutere detaljene i Ingvild Kjerkols sak mandag kveld. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Menneskelig å gjøre feil

Vedum ber Sp-politikere som nå frykter at de har gjort noe galt ta kontakt med ham.

– Det er menneskelig og lov å gjøre feil. Tanken om at vi skal ha helt feilfrie politikere det er det ingen som vil ha. Hvis du har levd et liv, så gjør du noen feilskjær. Vi må ikke være for harde. Det skal være lov å være menneske, sier Vedum.

– Har Borch skadet sine sjanser for å kunne bli partileder i fremtiden?

– Det er ikke opp til meg å vurdere. Borch er en veldig flink person. Og så er selvfølgelig en runde som dette tøft, ikke minst for henne selv, sier han.