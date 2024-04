Saken blir mest sannsynlig ikke ført for retten før etter sommeren. Det vil da ha gått ett år siden ulykken på Finnsnes hvor seks år gamle Chrisander Johansen døde.

– Vi hadde håpet at saken kunne komme opp før, men det er mange det skal passe for, sier statsadvokat Torstein Lindquister til VG.

Det er han som har tatt ut tiltalen mot mannen som førte bilen som kjørte på Chrisander 18. august 2023.

Mannen i 40-årene er tiltalt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død. Han er også tiltalt for å ha overtrådt vegtrafikkloven.

VANSKELIG DAG: Det ble tørket mange tårer i Finnsnes kirke under begravelsen til Chrisander Johansen 31. august i fjor. Prest Frank Stellmacher forrettet. Foto: Jøran Johansen / Folkebladet

Ifølge tiltalen ble Chrisander påkjørt av bilen i en sving mens han selv var på sykkel.

– Spørsmålet i saken er om føreren av bilen var tilstrekkelig aktsom ut fra forholdene på stedet, sier statsadvokaten.

Chrisanders foreldre er tilfredse med at saken snart blir rettslig avgjort, sier deres bistandsadvokat Cato Simonsen til VG.

– Tiden underveis i etterforskningen har vært krevende. Det er en del etterforkningssskritt som har tatt lang tid, men de er tilfredse med at etterforskningen nå er over og at det er kommet en tiltale. Da blir verden mer forutsigbar og de har noe mer håndfast å forholde seg til, sier han.

UNDERSØKTE ÅSTEDET: Ulykkesgruppen til Statens vegvesen var på stedet sammen med politiet i august i fjor. Foto: Knut Løkse Nilssen, Folkebladet

– Det har vært uvirkelig for dem at han ble revet så brått fra dem. Far til Chrisander har sagt til meg at de hele tiden møter den første gang av alt – hans første bursdag, første jul, første nyttår, alt de husker fra livet med Chrisander. Men det de har møtt fra lokalsamfunnet av varme og støtte har vært massivt og sterkt, sier Simonsen videre.

Medfølelse for tiltalte

Foreldrene tenker også på mannen som nå er tiltalt.

– De føler med tiltalte, de er klar over at dette er en hendelse som han ønsket aldri skulle ha skjedd, så de har medfølelse for ham og hans familie, sier Simonsen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Mads Wallerheim, ønsker ikke uttale seg om tiltalen før han har snakket med sin klient. Han har tidligere fortalt at mannen er svært preget av hendelsen.

– Dette er en tragisk ulykke, og han tenker også mye på guttens familie, skrev forvareren i en SMS til VG tidligere.