En person som er under etterforskning eller er siktet for alvorlige straffbare forhold skal permitteres fra sine partiverv mens etterforskningen pågår. Vedkommende bør også selv søke permisjon fra sine folkevalgte verv i samme periode. Dersom et medlem er under etterforskning, siktet eller blir dømt i en alvorlig straffesak skal medlemskapet midlertidig avsluttes frem til saken er avklart. VG har stilt Frp spørsmål om brudd på straffeloven § 185 er et slikt alvorlig straffbart forhold.