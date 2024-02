Avføring

Det finnes ofte konsentrert og på bestemte steder. Avføringen fra en brunrotte ligner et stort riskorn og er mørk brun i fargen.

Skrapelyder

Hør etter tasle- og skrapelyder. Det kan bety at rotter har tatt bo i bygningen. Svartrotter er spesielt dyktige klatrere.

Mørke flekker

Rotter springer alltid langs gulvlister og vegger på grunn av dårlige syn. Den etterlater seg fett og skitt fra kroppen, som kan ses som mørke flekker.

Løpespor

Rotter etterlater seg spor etter føtter og hale. Det er lett å se i støvete og på mindre brukte områder av bygninger.

Underjordiske ganger

Brunrotter er kjent for å grave omfattende underjordiske ganger for beskyttelse, oppbevaring av mat og for formering.

Kilde: rentokil.no