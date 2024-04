Ville gi bot på 6000

Bakgrunnen for tiltalene er at aksjonistene ikke vedtok bøtene de har blitt tildelt i forbindelse med Fosen-aksjonene.

Aktivistene har hevdet at aksjonen var avgjørende for en løsning for reindriftssamene på Fosen

Påtalemyndigheten ville gi Fosen-aksjonistene 6000 kroner i bot eller seks dager i fengsel.

Tirsdag ettermiddag ble de frifunnet i Oslo tingrett. NRK meldte om frifinnelsen først.

De tiltalte Fosen-aksjonistene utenfor Oslo tingrett i forbindelse med rettssaken mot dem. Foto: Lise Åserud / NTB

Artist og aktivist Hætta Isaksen er blant aksjonistene som i dag ble frifunnet i Oslo tingrett.

– Hva er din kommentar til dommen?

– Den kom litt brått på. Dommen skulle kommet fredag, sier hun og fortsetter:

– Det er selvfølgelig gledelig. Man forbereder seg jo på at det ikke skal gå bra, og så kommer dommen som frikjenner alle, sier Hætta Isaksen til VG.

– Hvilken betydning har dommen for aksjonistene?

– Den viser jo at vi hadde en god sak fra starten. Og, å kjempe for rettsstaten er ikke noe man skal bli straffet for, sier hun.

– Blir ikke arbeidsledig

Hætta Isaksen sier de har følt på mye system-urettferdighet fordi saken bygger på en dom i Høyesterett som ikke er blitt respektert.

– Dommen viser at vi har rett til å beskytte egne menneskeretter og at vi kan beskytte oss mot menneskerettighetsbrudd, sier aksjonslederen.

Da VG snakker med Hætta Isaksen står hun i studio og lager musikk, men med denne avgjørelsen regner hun med at det blir flere aksjoner.

– Det er mange saker som ligner Fosen-saken og som aktivist blir man ikke arbeidsledig med det første.

– Denne dommen markerer en viktig milepæl for forsamlings- og ytringsfriheten i Norge, sier advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma i en pressemelding,

Advokatfirmaet har forsvart Fosen-aksjonistene.

– Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydning for et demokratisk samfunn, sier Gulichsen.