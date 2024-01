– Energidrikk er ikke ment for barn, og da må det heller ikke selges til barn, så enkelt er det, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, i en pressemelding.

– Ja, det står på boksen, med ørliten skrift, at dette ikke bør inntas av barn, men budskapet drukner i hipt og kult design, utviklet og laget for å treffe barn og ungdoms preferanser, fortsetter hun.

I en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Mattilsynet at de ikke anbefaler en aldersgrense for energidrikker i Norge (se svar fra Mattilsynet lenger ned i saken).

Dette ønsker Forbrukerrådet at helsemyndighetene nå ser bort fra.

– En lovpålagt aldersgrense vil være et målrettet, effektivt og nødvendig tiltak for å bremse konsumet av energidrikk blant de yngste i samfunnet vårt, sier Blyverket.

Et utvalg med eksperter ga også nylig regjeringen råd om hvilke kostholdstiltak som vil gi bedre helse – inkludert 18-årsgrense på koffeinholdige energidrikker.

I 2019 anbefalte Mattilsynet at en lovpålagt aldersgrense ved salg av energidrikk burde vurderes, dersom inntaket økte blant barn og unge.

Siden den gang har salget skutt i været – fra 41 millioner liter i 2019, til 73 millioner liter i 2022, ifølge Forbrukerrådet. Folkehelseinstituttet skrev også i desember at andelen unge som drikker energidrikker har økt i tidsperioden 2017–2022.

Likevel fraråder Mattilsynet å innføre en aldersgrense. De mener at man ikke har gode nok data for å si at barn drikker mer energidrikk nå enn i 2019, skriver Forbrukerrådet.

– Etter en grundig vurdering av det kunnskaps- og datagrunnlaget vi har i dag, mener vi at koffeininntaket kan begrenses med mindre inngripende tiltak, skriver Are Sletta, seksjonssjef for kjemisk mattrygghet i Mattilsynet, i en e-post til VG.

Han viser til mer systematisk overvåkning av salg og bruk, økt kunnskap blant barn om energidrikker og koffein, og restriksjoner for markedsføring av energidrikker.

– Vi mener derfor at innføring av aldersgrense for kjøp og salg av energidrikker per i dag ikke er et forholdsmessig tiltak og andre mindre inngripende tiltak bør gjennomføres før en aldersgrense innføres, skriver Sletta.

Han understreker at de kun er rådgivende, og at det er opp til Helse- og omsorgsdepartementet å bestemme om det skal innføres aldersgrense eller ei.