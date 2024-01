– Intensivsykepleiere i Oslo tjener rundt 100.000 kroner mer enn intensivsykepleiere i nord. Det synes jeg er et greit utgangspunkt for den lønnsøkningen vi mener sykepleierne i Nord-Norge bør få, sier forbundslederen til VG.

Hun sier det ikke er uten grunn at hun trekker frem intensivsykepleiere.

– Det er særlig mangel på intensivsykepleiere i nord.

Årsaken til kravet er de siste ukenes dragkamp om helsekrisen i nord, hvor kuttplanene til ledelsen i Helse Nord skapte storm, blant annet i Lofoten.

Forslaget ble trukket og skal behandles igjen frem mot våren.

Helseminister Ingvild Kjerkol har advart om økende køer og stadig dårligere tilbud. Krisen vil trolig stå sentralt i hennes årlige helsetale tirsdag.

En viktig årsak til krisen er at det er mange ledige stillinger som de ikke klarer å fylle ved sykehus og andre helseinstitusjoner i nord.

– Lønn er nødt til å være et sentralt element i de løsningene som skal lages i vinter og vår, sier sykepleiersjefen.

Ingvild Kjerkol har hørt det før:

– Lill Sverresdatter Larsen er leder av NSF og arbeider for bedre lønnsbetingelse for sine medlemmer. Det sier hun hver gang hun uttaler seg offentlig, at lønnen må opp og belastningen ned.

Men helseministeren påpeker at lønn er et forhold for arbeidslivets parter i Norge.

– Det har jeg ikke tenkt å endre på.

Lill Sverresdatter Larsen sier det er en markedsstyrt forskjell.

– Sykehus i Oslo ligger steinkast fra hverandre. I tillegg er det mange private og kommunale helsetjenester der, som oppleves som mer attraktive enn andre steder i landet. Det presser lønningene opp.

Pakkeløsning

Hun sier det i hovedsak må dreie seg om lønn i kroner og øre i økte tillegg, men at det finnes flere økonomiske virkemidler.

– Stipend til bachelor-sykepleierstipender, nedskrivning av studiegjeld og mindre skatt à la Svalbard-tiltak er andre tiltak som kan inngå i en slik pakke for å sikre rekruttering av nytt personale og å beholde kompetansen som allerede er i nord.

– Det er bred enighet om at vi skal ha spredt bosetting i Norge. Når lønningene er så differensierte, så kreves differensierte tiltak; hvor lønningene må økes der behovet er størst.

MANGLER FOLK: Lill Sverresdatter Larsen erkjenner at flere helseyrker er i samme situasjon, men at det er størst mangel på sykepleiere.

Larsen sier de har advart lenge og at krisen stadig blir større.

– Det er en meget alvorlig situasjon for pasientene i nord spesielt og den nordnorske befolkningen generelt.

Krise-spiral

Hun advarer mot at helsekrisen er inne i en spiral som også vil ramme andre næringer og styrke fraflyttingen fra Nord-Norge.

– Det er klart det vil kunne gi krise for eksempelvis fiskeri, at helsetjenestene er så dårlige at rammene om livene blir så usikre at mange vil flytte sørover. Ryker sykehuset i Gravdal, så går det også ut over andre bransjer i det området, som fiskerivirksomheter.

– Det er ikke bare sykepleiere det mangler i nord, også helsefagarbeidere, leger og andre grupper?

– Absolutt. Helsefagarbeidere er i samme situasjon, men det er størst mangel på sykepleiere. Legene har i dag allerede ordninger knyttet til nedskrivning av studiegjeld, stipendordninger og ekstra lønn.

Hun sier at dette ikke er tillegg som de vil kreve å få i et jafs i vårens lønnsoppgjør, men et krav som politikerne på Stortinget og i kommunene må være med på å innfri.

Høy innleie

– God oppgavedeling, riktig bruk av kompetanse og det å få ned den store andelen innleie som har ført Helse Nord ut i et uføre, er viktige utfordringer som helseforetaket jobber med, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun viser til at Helse Nord står i en krevende omstillingsprosess hvor 30 000 pasienter venter på behandling og nesten 1000 årsverk er innleie og overtid.

– Vi kan ikke ha det sånn at arbeidstagere i nord som forhandler solidarisk om lønn og arbeidstid, i stadig større grad jobber med kolleger som tjener dobbelt så mye, fordi de har et vikarbyrå som arbeidsgiver. Det er ikke bærekraftig.