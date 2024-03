Den tidligere justisministeren leder nå Stortingets justiskomité. Amundsen har slettet flere innlegg, men nekter å beklage.

Torsdag kveld uttrykte han sin støtte til Israel i et Facebook-innlegg, som førte til høy temperatur i kommentarfeltet.

I et av svarinnleggene skriver Amundsen:

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp ... Og sende dere ut.»

Han svarer bekreftende i et nytt innlegg når han blir spurt om han fører en liste.

Overfor VG avviser han at det stemmer – og sier at det var ironi:

– Fører du en liste over islamister?

– Selvfølgelig ikke. Det overlater jeg til PST. Jeg har hverken forutsetning, interesse eller mulighet til å føre noen lister over islamister, sier Amundsen til VG.

Listhaug: Følges opp internt

Frp-leder Sylvi Listhaug stiller seg ikke bak Amundsens Facebook-kommentarer:

– Dette er selvsagt noe partiet ikke står inne for, skriver Listhaug i en e-post.

Partilederen sier videre at hun er fornøyd med at Amundsen fjernet kommentarene.

– Vi forventer at våre stortingsrepresentanter hever seg over et slikt opphetet debattnivå i sosiale medier.

– Vi kommer til å følge opp denne saken internt, sier hun.

«En gjeng med psykopater»

I et av innleggene får Amundsen følgende beskyldning: «Med Israel for Folkemord. Psykopater».

Da svarer han:

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra en annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper.»

ERNAS MANN: Per-Willy Amundsen ble utnevnt som justisminister i Erna Solbergs (H) regjering. Han satt fra 2016 til 2018. Her med Solbergs spinndoktor Sigbjørn Aanes. Foto: Terje Bringedal / VG

Amundsen sier at han ikke ønsker å beklage noe av det han har skrevet.

Han viser til det han mener er en rekke antisemittiske innlegg, som han reagerer sterkt på. Et av innleggene anklager Amundsen for å være ruset på folkemord – og at det ville være like greit for ham å støtte Adolf Hitlers folkemord på jødene og Vladimir Putins krig i Ukraina.

Seks millioner jøder ble drept i Holocaust under andre verdenskrig.

– Det er nesten vanvittig. Jeg støtter Israel og landets kamp mot terroren til Hamas, med det som durer i bakgrunnen fra Iran. Ordvekslingene på Facebook blir av en slik karakter at det går over i antisemittiske uttalelser, sier Amundsen.

– Jeg la meg på samme linje og svarte ut, med det som åpenbart er ironi. At du er islamist og en fare for kongeriket, og dermed sendes ut. Den ironien forsto de ikke. Derfor slettet jeg det, sier han.

Beklager ikke

Han sier at han har slettet en rekke innlegg på Facebook-siden sin. Blant annet blir han kalt en «nazionist».

– Det å sammenligne sionismen med nazismen er historisk helt vanvittig. Jødene var ofre for holocaust. At de blir plassert i samme båt som Hitler, det er så vilt. Det er sånne ting som provoserer, sier han.

– Vil du beklage noe av det du har skrevet?

– Nei, jeg beklager ikke til den gjengen med aktivister, sier Amundsen.

Han sier at han definerer islamister på følgende måte:

– Islamist er en flytende definisjon. Når vi snakker om trusler fra islamister i Norge så er det terrorister vi snakker om, potensielle terrorister. Det er mange som ikke skjønner forskjell mellom demokratisk lovlige ytringer og det som går over i ulovlige handlinger, sier han.

Frp-leder Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Bidrar du selv til en saklig debatt?

– Jeg mener det. Jeg prøver å være saklig. Det er vanskelig når folk kommer med beskyldninger om at nazisme og sionisme er det samme, sier han.

– Var uttalelsene dine i går et godt bidrag til en saklig debatt?

– Det er ingen saklig debatt her. Egentlig burde jeg sletta hele greia, men det ser så feigt ut. Det har jeg ikke tenkt å gjøre, sier han.