Når 20 prosent av unge mellom 12 og 20 år forteller at de er ensomme, er det ekstra viktig at kommunene tar tak i langvarige tiltak som kan forbedre trivselen. Aktivitetshuset på Finnsnes, som er det nye tiltaket til Senja kommune for barn og unge, er derfor en viktig faktor og har stort potensiale — spesielt for de som liker litt alternative fritidsaktiviteter.

Jeg er hundre prosent en sy-jente. Opp gjennom ungdomsskolen og videregående brukte jeg mange kvelder og helger på å designe, sy og rekonstruere plagg. Jeg elsker å dele opplevelsene mine med andre, og husker at jeg ivrig så etter folk som hadde samme interesse som meg. Det eneste jeg fant var samlinger med folk på gjennomsnittlig 60 år, og det fikk meg til å lure på om jeg innerst inne var en bestemor.

Jeg kjente gleden vokse jo mer jeg hørte ungdommene snakke om hvordan aktivitetstilbudet skapte en plass for dem å være

Den stereotypiske sy-jenten er stille, gjerne introvert og har få til ingen venner. Man kan forestille seg en nerdete jente som sitter på rommet sitt alene og har null sosialt liv, men la oss ikke putte folk i båser. Det fins alle typer sy-personer, slik som alle andre stereotyper. Du kan være en sy-jente som er ekstrovert, syr festantrekk eller liker å trene. Man trenger altså ikke å la den ene hobbyen definere personligheten sin.

De siste årene har det også grodd frem en trend på sosiale medier der flere og flere personer viser fram plagg de selv lager, og det er til og med en egen verden for de som liker å sy, både på Instagram og TikTok —ja, jeg er selvfølgelig en del av den.

Når det kommer til mer lokale initiativ, hørte jeg først om Frivilligsentralens aktivitetstilbud «Kreativt verksted», litt for sent. Jeg var på mitt siste år på videregående, og eksamensstresset og russetiden fylte store deler av tiden min. Jeg håper for Finnsnes-ungdommens skyld, at det kreative verkstedet kan få sin plass i Aktivitetshuset, som åpner i april. Jeg tror nemlig det er et større miljø for kreative sjeler i Senja kommune enn det folk vet.

Tirsdag denne uken var en gruppe ungdommer på befaring i det som skal bli den nye «Mekkegarasjen», og da jeg intervjuet noen av ungdommene, klarte jeg ikke å la være å smile. Jeg kjente gleden vokse jo mer jeg hørte ungdommene snakke om hvordan aktivitetstilbudet skapte en plass for dem å være. At de føler seg som en del av et felleskap. At de møter folk som har like interesser.

Mari Linnea Pettersen fortalte at hun liker å være kreativ, og sa til Folkebladet at hun har møtt nye folk som også er interesserte i å male og sy. Da jeg snakket med henne, kjente jeg på en stolthet av at det danner seg et felleskap for kreative, unge mennesker. Det er utrolig viktig at man får den veiledningen, støtten og hjelpen man trenger som ung, og å kunne utfolde seg kreativt med hjelp fra kamerater på lik alder og kule voksne som er klare til å ta deg imot hvis du faller, er gull verdt.

Og ja, håndverk er kanskje mer en individuell hobby, men det å snakke med noen mens man holder på, eller å spørre andre hva de syns, få hjelp og nye synspunkter, er inspirerende og skaper en mer sosial arena. Dette er noe jeg har manglet i mange år, og kan som hobby-multitasker bekrefte at det er tusen ganger bedre å sy, hekle, strikke og male sammen med noen. På den andre siden kommer jeg ofte inn i en slags transe der tid og sted ikke eksisterer, de som kjenner meg vet at det kan være vanskelig å få kontakt med meg hvis jeg sitter fremfor symaskinen, men det skal være rom for begge deler.

Jeg er kanskje blitt for gammel til å benytte meg av tilbudet, men gleder meg likevel til å se hvordan Aktivitetshuset kommer til å se ut, fungere og driftes etter hvert som de åpner. For mange ungdommer som har alternative hobbyer og interesser, og kjenner seg igjen i det å mangle noen å dele det med, håper jeg at Aktivitetshuset kan gi dere støtten, rammene og plassen til å utfolde dere på. For min del handler det om sying, men budskapet omfavner så mange flere enn det.

