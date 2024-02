Gruppeleder for SV i fykestinget i Troms, Bjarne Rohde, har med en litt spesiell overskrift forsøkt, i et innlegg i media, å tåkelegge hva velgerne kan forvente fra Sosialistisk Venstreparti når det gjelder vårt lands forsvar i en svært alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon.

Rohde beskylder undertegnede for å karakterisere SVs skepsis til forsvarsavtalen med USA på en negativ måte, og fortsetter med å si at det er et dårlig utgangspunkt for en redelig debatt. Det må han gjerne mene, hvis det hadde vært sant!

Mitt anliggende og reaksjon i denne debatten har sammenheng med SVs øyeblikkelige reaksjon etter at forsvarsminister Bjørn Arild Gram og den amerikanske ambassadøren i Norge undertegna en avtale, der USA kan bygge ut militær infrastruktur på norsk jord.

Det er en usedvanlig naiv holdning til realiteter. Russland er en krigsøkonomi. Landet ruster opp allerede

SVs forsvarspolitiske talskvinne målbar tvert partiets USA og Nato-hat/motstand og nærmest slakta avtalen og den negative betydningen det ville bety for norsk sikkerhet. Rohde fulgte opp og ga avisa Nordlys en dragelse, som var positiv til avtalen.

Det ser ikke ut til at SV vil eller ønsker å ta inn over seg at den nye avtalen om disse basene bidrar til en styrking av den totale avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Den samtykket Stortinget til i juni i 2022. Der presisere det at disse områder ikke blir amerikanske baser på norsk jord, men steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål.

SV, og Rohde, bruker som argument at det ikke en gang under den kalde krigen var aktuelt å gi USA tilgang til norsk jord som vi nå gjør med denne avtalen. Burde det ikke snart gå opp for SV at denne sammenligningen er fullstendig irrelevant?

Nå er det to år siden Putin og russerne gikk til fullskala angrep/krig mot Ukraina. En krig så brutal og hensynsløs at det gjør vondt! En krig der ingen blir spart, der bakbundne ukrainske krigsfanger blir skutt i bakhodet, der ukrainske kvinner blir voldtatt. Sykehus og skoler blir bomba, ingen blir spart!

VONDT: - Nå er det to år siden Putin og russerne gikk til fullskala angrep/krig mot Ukraina. En krig så brutal og hensynsløs at det gjør vondt! skriver Tor Nymo. Bildet er fra Avdiivka i Donetsk. Foto: Vadim Ghirda, Ap

Vi, velgerne, har helt klart fått med oss at den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi i dag opplever er så totalt forskjellig fra det vi opplevde under den kalde krigen, at vi absolutt ikke kan aksepter SVs sammenligning!

Velgerne husker også SVs voldsomme fokusering på en nordisk forsvarsallianse for noen år siden, selvfølgelig for å unngå forsvarssamarbeid med USA og Nato. Nå er Finland og Sverige, (snart) med i Nato, og de har vært positive og skrevet under på nøyaktig samme forsvarsavtale med USA som Norge har. Og de er i full gang med forsvarssamarbeid med USA og andre allierte styrker.

SVs siste hovedargumentet mot samarbeidsavtalen er bekymringen for at Russland vil bli provosert til opprustning! Forsiktig antydet: Det er en usedvanlig naiv holdning til realiteter. Russland er en krigsøkonomi. Landet ruster opp allerede. Halve statsbudsjettet brukes på forsvar og sikkerhet!

Til slutt: Norge må styrke egen forsvarsevne, og er avhengig av robuste avtaler med våre allierte for å få det til. Forsvarsministeren og regjeringen har gjentatte ganger understreket at norsk basepolitikk ligger fast.

Med denne utvidelsen i Norge, så vil vi få et nettverk av omforente områder i Norden og Baltikum og det kan utvikles bedre og mer helhetlige operasjonsplaner for forsvaret av hele området. Det er av stor betydning for norsk og alliert sikkerhet!

