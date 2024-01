Nå er det på overtid at noen voksne bruker utestemmen i Sørreisa kommune, og ikke minst i kommunestyret! Kommunen har nettopp ansatt ny administrasjonssjef. Vel og bra, tenker nok de fleste, men ikke undertegnede.

Et av hans forlangende for å ta jobben var nemlig at det skulle ansettes en egen kommunalsjef for samfunnsutvikling. Et ansvar som før hadde tilfalt nettopp administrasjonssjefen, og som ifølge nyansatt administrasjonssjef ikke har vært optimalt fulgt opp. Her er det visst ikke spørsmål om hva det koster å besette en stilling.

Mens administrasjonssjefen får ansette de han vil i sin stab (slik at han selv får mindre å gjøre) er det krise på kommunens sykehjem. Jeg har fått henvendelser fra både ansatte og pårørende som forteller om en nesten umenneskelig situasjon både for beboere og ansatte. For å si det som det er; De springer ræva av seg uten engang da å rekke alt de skal!

Det fortelles om vakter med en ensom helsefagsarbeider og resten bare ufaglærte på sykehjemmet med en sykepleier i bakvakt. Dette mens mange av beboerne er svært syke og har sammensatte behov! Det skal ikke være sånn i denne kommunen!

Kommunen har vært rask til å søke etter tidligere nevnte kommunalsjef for samfunnsutvikling. Her har det ikke stått på viljen! Stillingen er jo ifølge nytilsatt administrasjonssjef så viktig….

Jan Skogheim Foto: Privat

Det de derimot ikke har gjort er å søke etter sykepleiere og annet helsepersonell til erstatning for de som har sagt opp på grunn av den altfor store belastningen i jobben! Forstå det den som kan! Men de er visst ikke like viktige. Dessuten er jo beboerne på sykehjemmet, så en slipper å se hvordan de har det. Så da så...

Igjen; Jeg håper snart noen voksne politikere tør å bruke utestemmen når det gjelder prioriteringene i denne kommunen! Slik kan det nemlig ikke fortsette! Det skal ikke være slik at en helsefagsarbeider skal ha ansvaret for svært syke beboere med sammensatte behov med bare en sykepleier i bakvakt!

Det skal ikke være slik at de ansatte springer ræva av seg og går gråtende av vakt! Det skal ikke være slik at administrasjonssjef kan styrke sin stab, mens en gir blaffen i de som jobber på sykehjemmet! Det skal ikke være slik!

