«Det er en farlig affære å gå ut døra si». Ordene fra forfatter og professor J.R.R.Tolkien rant meg i hu her om dagen da en NRK-reporter var ute på vandring gjennom Arendals gater.

Aller først: Det er naturligvis svært ille når uvær og andre ekstreme hendelser setter liv og helse i fare. Det kan gå fryktelig galt under både snøstormer, speilholke, flom og tørke, og mer til. Så absolutt. Men når gikk vi nå egentlig fra å være et folk som krummet nakken mot nordavinden, til å bli et land der faresignalene serveres tettere enn hagl i januar?

For det er fare på ferde, skal du høre. Og farene, de lurer tydeligvis bak neste sving. Vel, ikke bare den neste. Nei, bak hver eneste sving. I hvert fall hvis man er mottakelig for tabloide dommedagsspådommer fra mediehus over det ganske land.

Vi lar oss fortelle — gjennom aviser, radio og TV — at det er fare på ferde. Fare for snø, fare for is, fare for vind, fare for trafikkproblemer, fare for lammelse i økonomien, fare for russisk invasjon, fare for nye pandemier, fare for ditt og fare for datt. Det eneste vi ikke skal skremmes mot er tydeligvis at det faktisk er en betydelig og overhengende fare for at dette likevel vil gå ganske så bra! Tross alt.

Når det kommer en snau meter med snø på Sørlandet, er som kjent helvete løs. Hvorfor? Mest av alt fordi de ikke er vant til å takle slike store mengder med nedbør. Det kan man for så vidt forstå. Et polart lavtrykk over Finnsnes-området — ja, det var faktisk såpass smalt — lammet både folk og trafikk i desember 2022, det husker vi godt. Hvor ille var det? Vel, kjøpesenteret Amfi åpnet ikke dørene før klokka to på ettermiddagen. Og da snakker vi ekstremvær!

Men dette er jo for forholdsvis sjeldne unntak å regne, heldigvis. Men så er det alle de andre gangene — når vi advares mot det som man for et par generasjoner siden bare ville ha trukket på skuldrene av. Og knapt nok det. Skjønt da hadde de heller ikke internett å plages med. Der skal man nemlig få lesere til å klikke og kikke. Og da kan de mest utrolige overskriftene dukke opp.

Ronny Trælvik Foto: Bok i Nord

NRK er selvsagt ikke noe unntak. På Norges største mediehus sine nettsider kunne vi her om dagen lese at sikringene ryker. Årsak? Det var blitt så kaldt på Østlandet at folk brukte mer strøm enn vanlig for å holde varmen innenfor stueveggen. Og da gikk sikringene. Ja, det var nyheten sin det! Muligens røk det noen sikringer i toppetasjen på et par lesere også.

Noe som bringer meg tilbake igjen til reporteren i den ellers så fredelige sørlandsbyen, Arendal. En korona-romjul tillot få fysiske utskeielser hjemme hos oss, og på et tilfeldig tidspunkt flagret en lengre nyhetssending over TV-skjermen, bare sånn i bakgrunnen. Det var lite å berette om rundt i verden — skulle man tro — for i løpet av en snau time hadde statskanalen prestert å vise samme innslag ikke mindre enn tre ganger. Nå sto TV-en påslått, nærmest på trass, for å se hvor langt man ville trekke dette.

Reporteren, som for flere minutter siden hadde gått tom for «nyheter» å videreformidle, fant det opportunt å skrape bort litt snø fra gaten hun stod i, og kunne deretter, og med en imponerende overbevisning, meddele at det befant seg is under snøen! Har du hørt på maken?! Det var med andre ord på tide å slå av fjernsynsapparatet og lete fram litt godt lesestoff.

HUSKER DU: - Et polart lavtrykk over Finnsnes-området — ja, det var faktisk såpass smalt — lammet både folk og trafikk i desember 2022, det husker vi godt, skriver Ronny Trælvik. Her fra inngangsdøra til Folkebladet den dagen. Foto: Trond Sandnes

Det gode lesestoffet finnes derimot sjeldent blant de talløse faresignalene vi overstrømmes med i papirutgaver så vel som nettutgaver fra diverse nyhetsformidlere. Noe som egentlig er synd. For de få gangene innimellom, når det virkelig er fare på ferde, risikerer vi at det går oss hus forbi. Da er alle overskriftene om kriser og farer så oppbrukt og fordøyd at vi står i fare (!) for å gå glipp av dem.

Kanskje er det like greit å lene seg mot salige Henrik Ibsens ord: «Hvem fanden bryr seg om enten det er farlig eller ikke!»

Ja, si det. For nå er vi så lei av alle faresignalene der ute at vi ønsker oss andre nyheter. Gode eller dårlige. Hva som helst. Bare ikke farealarmer om farer som egentlig ikke eksisterer.

Ellers ryker sikringen. Ja, det er faktisk en fare for det.

