Angående foreslåtte kutt i den distriktspsykiatriske spesialisthelsetjenesten:

Sengeposten på Silsand er foreslått nedlagt. Vi appellerer derfor nå til lokalsamfunnet vårt, med en klar oppfordring om å slutte ring om avdelingen og sammen med oss argumentere for videre eksistens. Vi tror derfor at det er behov for informasjon om hvem vi er, og hvem vi er der for.

Vi har alle en psykisk helse som påvirkes av de ulike belastninger vi utsettes for gjennom livet. I noen tilfeller blir det så vanskelig at man trenger støtte og ivaretagelse av fagpersoner i trygge rammer, og vi er da tilgjengelig for innleggelse på lav terskel. Alternativet er for de fleste at man blir svært mye dårligere, og derfor trenger innleggelse i akuttpost.

Avdelingen vår har i dag ni sengeplasser. Vi gir spesialisthelsetjenester til pasienter tilhørende i Bardu, Dyrøy, Ibestad, Målselv, Sørreisa og Senja. Vi utreder og behandler personer med angst, depresjon, andre alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Vi ivaretar mange som har det så vanskelig at de har tanker om å avslutte livet.

«Vi» er psykologer og psykologspesialister, psykiatere, sykepleiere og vernepleiere ved videreutdanning innen psykiatri. Mange av oss har vært her i mange år, og kan gi et verdifullt bidrag inn i møtet med våre pasienter. Vi betjener akutt-telefon på kveld og natt der vi kan gi viktige støttesamtaler i vanskelig situasjon, og vi er naturlige drøftingspartnere med kommunale vaktleger eller ansatte i kommunale psykiatritjenester.

Vi har hatt mødre med fødselsdepresjoner innlagt i avdelingen, vi har i noen tilfeller kunne bidra med innleggelse av både mor, barn og far. Vi prioriterer pårørendearbeid som viktig, med et særlig fokus pasientenes barn. Vi har derfor i flere tilfeller bistått familiene med oppfølging av pasientenes barn i samarbeid med skole, helsesykepleier etc.

Vi bryr oss og går den ekstra milen for deg og dine når det kreves for å gi hjelp til livsmestring og livskvalitet

Der det er behov for det, følger vi pasienten opp med hjemmebesøk etter utskrivelse. Permisjoner under innleggelsen er også en viktig del av behandlingen, hvilket stiller krav til geografisk nærhet til pasientene våre — også derfor er det viktig at vi får beholde dette helsetilbudet i distriktet.

Vi tilbyr rusmisbrukere en pause fra miljøet. Mange av dem kjenner oss godt og de har tillit til oss, og de har derfor lav terskel for å ta kontakt ved behov for støtte. Dette gir oss mulighet til å holde et øye med hvordan de har det, noe som er viktig både for rusmisbrukerne, deres pårørende og for nærmiljøet deres. Vi har på denne måten også muligheten til å forebygge voldsrisiko og kriminalitet.

Mange med alvorlige psykiske lidelser har tvangsvedtak som pålegger dem medikamentell behandling, ofte ved injeksjoner. Mange får disse injeksjonene i vår avdeling. De får da samtidig tilbud om et godt måltid sammen med oss, eller en samtale om hverdagen deres. De blir sett og hørt, og de får medmenneskelig omsorg i en ellers kald hverdag.

Det siste året har vi hatt en gjennomsnittlig beleggsprosent på 83, hvilket burde indikere at det er bruk for oss. I tillegg til å være et godt innarbeidet behandlingstilbud, er avdelingen også viktig for utdanning og rekruttering av spesialister, da praksis i sengepost er et krav i utdanningsforløpet for leger og psykologer i spesialisering.

DPS SILSAND: - Vi gir spesialisthelsetjenester til pasienter tilhørende i Bardu, Dyrøy, Ibestad, Målselv, Sørreisa og Senja. Vi utreder og behandler personer med angst, depresjon, andre alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, skriver Elin Flakstad. Foto: Ida Larsen

Media har de siste årene omtalt et økende antall saker der psykiske lidelser og rusmisbruk har fått tragiske utfall, og samfunnet vårt står foran store utfordringer. Suicidaltanker særlig blant våre unge er et økende problem, og barna våre blir stadig yngre når de presenteres for et rusmiljø i ukontrollert vekst. Vi ser et stadig voksende behov for lokal tilstedeværelse av et kompetent fagmiljø som kan bistå befolkningen i alle livets faser.

VI hjelper deg og babyen din når du strever med vanskelige tanker om det å være mor. VI henter ungdommen din på videregående skole når han/hun trenger hjelp til å mestre hverdagen for å bygge en fremtid. Vi hjelper til med leksene og har den gode praten over middagen, eller kjører til kjøreskole eller trening. VI henter din uunnværlige når han eller henne når de står på brua for å avslutte livet. VI gir nær omsorg til din mor, far eller ektefelle når sykdommen fratar dem evnen til å ta vare på seg selv. VI bryr oss og går den ekstra milen for deg og dine når det kreves for å gi hjelp til livsmestring og livskvalitet.

Befolkningen trenger avdelingen vår. Så støtt oss og styrk oss, ikke legg oss ned!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her