Denne fjellvettregelen får mer og mer betydning for meg, og jeg tror flere med meg fra Senja mener det samme. Mange jeg har snakket med, også ifølge innlegg i Folkebladet, er frustrert, fortvilet og forbannet.

Sist, men ikke minst gammelordføreren i gamle Torsken kommune Fred O. Flakstad. Siste møte på Medby skole før sammenslåingen, ble vi fortalt hvor mye bedre vi skulle få det etter sammenslåingen av kommunene på Senja, hvor også Lenvik som var på «Robeklista» ville være med. Som kjent kom de seg ut av denne, takket være all inntekta og næringsgrunnlaget fra Senja. Flertallet på dette møtet var meg bekjent imot denne sammenslåingen.

Omsorgsboliger, sykehjem og service fra kommunen skulle utvikles slik at eldre skulle få bo hjemme så lenge som mulig. Det varte imidlertid ikke lenge før rådmannen begynte å rasle med sablene om nedleggelse og innskrenking, samt nedbemanning av sykehjemsplasser, men ble stoppet av ville protester fra forrige kommunestyre — og takk for det.

Vasking av gulv hjemme som vi betalte for til sykehjemmet, en halv time hver 3. uke forsvant høsten 2023, så vi sitter fortsatt med «skitne gulv».

Ble vi syk før var det å ringe legen som bodde i Torsken. Han kom i båt sommer som vinter, ofte i sjøvotter og skinnlue, uansett vær og vind. Jungeltelegrafen gikk, så ofte besøkte legen flere syke samtidig. Til sammenligning er det flere ganger vi ikke kommer oss til legen hvis vi ikke har bil selv og er i stand til å kjøre.

Et par eksempler beviser dette: I forrige uke hadde to slektninger time på UNN i Tromsø, hvor de skulle til hver sin lege. Det var øyelege og kontroll av hovedpulsåren etter hjerteoperasjon. Drosje var bestilt, og de satt påkledd og ventet på bilen. Etter nærmere undersøkelse fikk de til svar fra Finnsnes at de hadde dessverre ikke flere ledige biler, som resulterte i at de måtte ringe sykehuset å si fra seg timene.

En annen slektning satt også påkledd og ventet på drosja til legen på Finnsnes. Etter forespørsel fikk vedkommende til svar at de ikke hadde ledige drosjer. Etter en time ringte likevel drosjesjåføren at han var på tur for å hente vedkommende, samtidig som han hadde ringt legekontoret at de ble en time forsinket. Er alt dette til det bedre som ble lovet før sammenslåingen?

De prøvde også å utsette bygging av ny skole i Gryllefjord som var vedtatt, dette for å prioritere bygging av skole og barnehage andre steder. Igjen måtte privatfolket i Gryllefjord trå til og fikk stoppet forslaget til rådmannen. Og nå, men ikke minst, nedleggelse av ambulansen i Gryllefjord som skjedde på dagen. Er det å vente at gammelordføreren i Torsken er frustrert og forbannet?

Ting fjernes som har vært livsviktig i lange tider og som også for meg er ubegrunnede argumenter. Et annet argument er mangel på fagarbeidere på Senja. Ta de 400 millionene det koster pr. år og ha ferdigbehandlede pasienter liggende på sykehuset og tilgodese helsearbeidere og vedlikehold på øya Senja.

Næringsgrunnlaget på Senja er nok til å utvikle og drive øya Senja på en forsvarlig måte, men da uten Finnsnes. Så tilbake til min overskrift, «Ingen skam å snu».

