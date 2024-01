For mange er livssynet noe grunnleggende, men emnet er likevel et sjeldent tema i avisene. Sia Folkebladet er et unntak her, vil jeg i det følgende nevne noen eksempler på personer som har vært åpen offentlig om sitt kristne livssyn.

Paul Edmund Lorentzen levde sitt relativt korte liv først som Finnsnes-gutt og seinere på Silsand. Han var med i guttemusikken, Finnsnes musikkkorps, var vokalist og gitarspiller i band, fotballspiller, friluftsmenneske, en kulturformidler.

I Folkebladet 13.09.13 skreiv han dette: «Jeg bøyer ikke kne eller lar meg underkaste menneskeskapte trosretninger, men det blir Jesus for meg. Hans mellommenneskelige budskap er helt uimotståelig. Jeg takker de som lærte meg om han — min mor, på søndagsskolen og skolen med sin bibelhistorie».

Noen hørte kanskje Sissel Kyrkjebø i et intervju på svensk TV si: «For meg er fundamentet den kristne tro.» I en reprisesending på TV like før jul noterte jeg meg disse orda fra artisten Wenche Myhre: «Jeg håper Gud tilgir oss kunstnere når vi synder!»

Oddmar Mathiassen Foto: Vegard Svensen

Jeg tenker: Hvorfor skulle ikke Wenche med si håpefulle trusbønn få tilgivelse når tolleren i Jesu lignelse fikk det ved å be: «Gud, vær meg synder nådig!»

Noen har kanskje hørt skuespiller Svein Tindberg i kulturhuset på Finnsnes? Han sa dette i et intervju: «Jeg blei troende gjennom arbeidet med innstuderinga av Markusevangelet». Med dette bekrefter Tindberg at Kristus kommer til oss når vi leser og hører Guds ord.

Erling Sande (Sp), som nylig er utnevnt som kommunalminister, kaller seg selv kristen. I et avisintervju uttalte han blant annet dette: «En viktig verdi fra oppveksten var kristendommen. Det fine med å ha en tro er at du ikke trenger å ha et endelig svar på alt. Bønn og stillhet kan være et verktøy for å komme nærmere de viktige tingene i livet».

Eirik Kristoffersen, født og oppvokst i Nord-Norge, er nå Norges nye forsvarssjef. Han har blant annet vært i krigstjeneste i Afghanistan, og er en av de høgest dekorerte soldatene fra aktiv tjeneste. Hans bestefar Johan Skog var lestadianer — noe forsvarssjefen har med seg som noe godt.

Bestefaren er blitt kjent fordi han 13. mai 1940 rodde ut fra Bjerkvik og holdt opp et lite barn. Slik fikk han stansa ildgivinga fra allierte krigsskip som skjøt på det de trudde var tyske hærstyrker, men som var tilbakevendte sivile nordmenn.

Forsvarssjefen uttaler at han trur på at det finnes en Gud. «Det å erkjenne at døden kommer og tro på at det er noe mer etter døden, det har jeg med meg».

Så må jeg få med dette enkle, men store som Paul Edmund Lorentzen også skreiv slik i Folkebladet kort tid før han døde: «På den store dagen tar jeg med meg mine fotballsko, min gitar og mine nattsoltanker. Så får det gå som det går».

