Uttalelse vedtatt av Senja Sosialistisk Venstrepartis årsmøte 24.01.2024:

Starten på det nye året ble blodrød. Tragiske hendelser, der flere har blitt drept av noen som står eller har stått dem nært. Hendelsene har vist at vi fortsatt ikke gjør nok for å bekjempe og forebygge vold i nære relasjoner.

Politiet har ansvar for å etterforske, risikovurdere og tilby sikkerhetstiltak i saker som omhandler vold i nære relasjoner. De kan også drive forebyggende arbeid, men den største delen av forebyggende arbeidet, sammen med avdekking av vold, skjer i kommunene. Kommunene har et stort ansvar for å forebygge, avdekke og bekjempe vold i nære relasjoner, dette er nedfelt i lov.

En av de viktigste hjelpeinstansene for de som opplever vold i nære relasjoner er krisesentrene. Krisesentrene har et bredt hjelpetilbud, og bistår med kartlegging, støtte, veiledning, sikerhetstiltak og reetablering. Krisesenteret skal også drive utadrettet arbeid for å gjøre tilbudet kjent og øke kompetansen på vold i nære relasjoner i kommunene. Krisesentrenes utadrettet arbeid er et viktig ledd i å forebyggende og avdekkende vold i nære relasjoner.

Senja må ta sitt ansvar nå, som største kommune i regionen, å overta driften av Krisesenteret i Midt-Troms

I Senja har vi Krisesenteret i Midt-Troms som vi skal være svært stolte over. Det er et godt drevet senter med stor faglig kompetanse. Krisesenteret er en ideell organisasjons, men har siden 2017 ønsket å bli tatt inn i kommunal drift. Slik organiseringa er i dag, er de tydelige på at ikke er optimal for driften og tilbudet.

Krisesenteret har en økonomi som er trang, og på grunn av organisasjonsformen og vedtekter har de ikke selv mulighet til å justere eget budsjett. Sjeldent får krisesenteret den økonomiske rammen de ber om, og det blir usikkert fra år til år hvor mye de vil få å drifte for det kommende året. Dette på tross av et nøkternt budsjett på under seks millioner for et akutt heldøgns tilbud. Beløpet fordeles i tillegg mellom seks Midt-Troms kommuner.

Den økonomiske situasjonen gjør at krisesenteret ikke kan bemanne opp til å være flere ansatte på alle dagvakter, noe de har varslet å ha behov for å kunne møte den økende strømmen av brukere til senteret, og samtidig fortsette med utadrettet arbeid.

I tillegg til å få en større økonomisk trygghet, ønsker krisesenteret å være en del av den kommunale drifte for å skape tettere samarbeid med andre hjelpetjenester. De ønsker å være en del av organisasjonskartet til Senja kommune, for å bedre tverrfaglig arbeid til det beste for innbyggerne i Midt-Troms.

Det er på høy tid at det i Senja gjøres mer i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Senja kommune burde gjøre mer for å beskytte sine, og hele Midt-Troms´, innbyggere mot vold i nære relasjoner. Senja må ta sitt ansvar nå, som største kommune i regionen, å overta driften av Krisesenteret i Midt-Troms.

